López Obrador: el candidato que (ganando) no sonríe

No es el carisma de Andrés Manuel López Obrador lo que hace rugir al estadio sino su insistencia. Lleva 12 años tratando de gobernar a México, esta es su tercera campaña presidencial consecutiva y está a un paso de lograrlo el 1 de julio, según las encuestas .

Sus seguidores lo tienen por un hombre honesto; una cualidad, si no suficiente, al menos necesaria para creerle que enfrentará la corrupción como lo ha prometido. Mientras, sus detractores ven en él a un mesías que amenaza al frágil equilibrio de la democracia, administrada hasta ahora por dos partidos, el PRI (1929-2000, 2012-1018) y el PAN (2000-2012), y sacudida por una violencia de más de 234,000 muertos en la última década.

“Combatí a Andrés Manuel sin conocerlo, fui responsable. Hice un movimiento político para que no llegara pero por la buena, no descalificando y luego lo conocí. Y conocí su programa económico, y después conocí su agenda social”, dijo Romo en marzo de este año en una entrevista con Univision Noticias.

Romo y sus cálculos son la pastilla que ha llevado tranquilidad —o resignación— a los empresarios respecto a un eventual triunfo de López Obrador. Y el mismo ánimo ya ha contagiado al Banco de México: un día antes del cierre de campaña, el director general de Operaciones y Sistemas de Pagos de Banxico, Javier Cortina, afirmó que los mercados ya dan por descontado el triunfo de AMLO, que ha liderado las encuestas desde la precampaña, y que en consecuencia, no se espera que ni el peso mexicano ni los mercados sean sacudidos por su hipotética victoria.

La mano que mece la campaña

Así ocurrió el pasado 15 de enero, cuando anunció que Tatiana Clouthier sería su coordinadora de campaña. La hija del emblemático Manuel J. Clouthier, fallecido en 1989, se ha convertido en el arma que podría conseguirle por fin la presidencia a López Obrador. Muchos no dudan en asegurar que si gana, la victoria se la deberá a Tatiana.

“El movimiento soy yo”

Del “chachalaca” al “canallín”

Quienes no creen en el fraude electoral denunciado por López Obrador en 2006 —cuando perdió las presidenciales frente al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón, y se rebeló contra las autoridades electorales y sus resultados— atribuyen la derrota a una frase de oro que pronunció contra el presidente en funciones, Vicente Fox, durante un mitin en Oaxaca: “Cállate, chachalaca”.

La frase pronto se hizo caldo de memes, pero no trascendió como en el pasado. Salvo esta explosión, López Obrador ha procurado vender la idea de que no viene por la revancha, que no desea hacerse del poder para desatar una venganza contra sus enemigos políticos del pasado. Ha hecho un esfuerzo por contener esas emociones, sacrificando incluso la alegría de saberse favorito.