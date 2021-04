La muerte de Vanessa Guillén: un año a la espera de respuestas y de un móvil del crimen

"Ha pasado un año y todavía no hay respuestas ni motivos", dijo a Univision Noticias Lupe Guillén, la hermana de 17 años de Vanessa. "Al mismo tiempo, estamos viendo avances, pero no todos los que esperábamos", agregó.

Abuso sistemático

Proyecto de ley

"Estos soldados recibirían una bala por su país, pero tienen miedo de denunciar el acoso y la revictimización por un sistema que está roto. Así de mal está la cosa"

"No hemos olvidado"

Nuevas medidas

"Con el caso de Vanessa Guillén no necesariamente hubiera cambiado nada, hubiera resultado diferente. Los dirigentes militares, y yo mismo, siempre hemos puesto prioridad a la gente. No nos alejamos de eso, sólo quisimos enfocarnos un poco más en ello", dijo a Univision el Sargento Mayor del Comando del 3er Regimiento de Caballería, Shade Munday.

Cultura tóxica

El grupo de defensa de las víctimas de abusos en el ejército, Protect Our Defenders (POD), ha lanzado esta semana 'Know Your Rights' (Conozca Sus Derechos) , un nuevo recurso que detalla cómo los supervivientes pueden buscar ayuda y qué derechos les asisten a lo largo del proceso de justicia militar. La idea nació de la constatación de que muchos supervivientes desconocen sus derechos o son deliberadamente engañados por un sistema de justicia militar defectuoso.

"Está claro que el sistema de justicia militar, y la forma en que se trata a las víctimas, necesita una reforma importante"

"El Ejército más poderoso"

"Todos esos comandantes, generales, que no me importan cuantas estrellas tengan, yo no respeto a nadie del Ejército. Yo no respeto esos uniformes. Respeto el uniforme de ella (Vanessa). Es el único que respeto yo", añadió.