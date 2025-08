Town hall de Trump con latinos en Univision | Por qué Trump le está ganando terreno a los demócratas entre los hispanos

Trump revierte la tendencia republicana entre hispanos

Una reciente encuesta de The New York Times/Siena College entre 902 votantes hispanos determinó que los insultos de Trump hacia los inmigrantes no se han traducido en un mayor apoyo para Harris. De hecho, dos tercios de los latinos consultados y la mitad de los latinos nacidos en el extranjero dijeron no sentirse aludidos con los comentarios de Trump sobre inmigrantes.