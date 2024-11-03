Más allá del insulto a Puerto Rico, te explicamos por qué las elecciones en la isla serán históricas este martes

Video “Seguimos siendo basura para ellos”: hispanos responden a insultos a Puerto Rico en mitin de Trump

Más allá de la indignación por el insulto a Puerto Rico en el mitin de Donald Trump, a los boricuas que viven en el archipiélago son las elecciones locales las que los tienen en vilo.

Puerto Rico también celebra elecciones para elegir a un gobernador este martes y, en esta ocasión, los dos partidos que han dominado la política local durante décadas están perdiendo su influencia rumbo a la contienda más férrea hasta la fecha de una generación más joven harta de la corrupción en la isla, los constantes cortes de energía y la mala gestión de los fondos públicos.

Por primera vez en las elecciones por la gobernación de la isla, un candidato de un tercer partido lleva una poderosa segunda ventaja en las encuestas antes de la votación en el territorio estadounidense programada para el martes.

“Esta elección ya es histórica”, dijo el analista político y profesor universitario Jorge Schmidt Nieto. “Ya marca un antes y un después", acotó.

Juan Dalmau se postula por la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, apenas fundado en 2019. Una encuesta internacional de Gaither realizada este mes mostró a Dalmau acercándose a Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista y actual comisionada residente por Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. González venció al gobernador Pedro Pierluisi en las primarias de su partido en junio.

La encuesta de Gaither mostró a Dalmau con el 29% de apoyo frente al 31% de González, ya que casi la alcanzó desde una encuesta diferente en julio que le mostraba con sólo el 24% en comparación con el 43% de la congresista. En tercer lugar quedó Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático, seguido por Javier Jiménez del Proyecto Dignidad, un partido conservador fundado en 2019.

Una encuesta del diario El Nuevo Día, el principal de Puerto Rico, reflejó este domingo una ventaja más amplia, de ocho puntos porcentuales, de González frente a Dalmau.

Los boricuas, hartos de las penurias económicas y de la red eléctrica de Puerto Rico

La política puertorriqueña gira en torno al estatus de la isla, y hasta 2016, el Partido Nuevo Progresista, que apoya la estadidad, y el Partido Popular Democrático, que respalda el status quo, se repartían al menos el 90% de todos los votos durante las elecciones generales, detalló Schmidt.

Pero ese año, el Congreso de Estados Unidos creó una junta de control federal para supervisar las finanzas de Puerto Rico después de que el gobierno anunciara que no podía pagar una deuda pública de más de 70,000 millones de dólares. En 2017, Puerto Rico se declaró en la mayor quiebra municipal de la historia de Estados Unidos.

La deuda se acumuló a través de décadas de corrupción, mala gestión y préstamos excesivos, con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico aún luchando por reestructurar su deuda de más de 9,000 millones de dólares, la mayor de cualquier agencia gubernamental.

Los puertorriqueños han rechazado y resentido en gran medida la junta, creada un año antes que el huracán María azotó como un potente huracán categoría 4, arrasando con la red eléctrica.

En 2020, Pierluisi ganó pero recibió apenas el 33% de los votos. Su oponente del Partido Popular Democrático obtuvo el 32%. Fue la primera vez que ninguno de los partidos alcanzó el 40% de los votos.

Los cortes de energía que han persistido desde las elecciones, junto con el lento ritmo de la reconstrucción después del huracán, han frustrado y enfurecido a los votantes. Bajo Pierluisi, el gobierno firmó contratos con dos compañías, Luma Energy y Genera PR, que juntas supervisan la generación, transmisión y distribución de energía. Los cortes han persistido y las compañías culpan a una red que ya se estaba desmoronando antes de que el huracán golpeara debido a la falta de mantenimiento e inversión.

“Han ocurrido cosas desastrosas durante este mandato de cuatro años, especialmente con la energía eléctrica”, dijo Schmidt. “Ha afectado a todos, independientemente de la clase social", agregó.

Los votantes, dijo, están viendo las elecciones del martes “como un momento de venganza".

Dalmau ha prometido expulsar a ambas compañías de manera “organizada” en seis meses si se convierte en gobernador. Ortiz dijo que cancelará el contrato de Luma, al tiempo que González ha pedido la creación de un “zar de la energía” que revise posibles incumplimientos contractuales de Luma mientras se encuentra otro operador.

Sin embargo, ningún contrato puede ser cancelado sin la aprobación previa de la junta de control federal y la Oficina de Energía de Puerto Rico.

Los candidatos también están bajo presión para crear viviendas asequibles, reducir las facturas de energía y el costo general de la vida, reducir los crímenes violentos, impulsar la economía de Puerto Rico, con la isla bloqueada de los mercados de capitales desde 2015, y mejorar un sistema de salud en deterioro mientras miles de médicos emigran a la parte continental de Estados Unidos.

Dalmau, quien suspendió su campaña durante dos semanas a mediados de octubre luego que su esposa se sometió a una cirugía cerebral de emergencia, también ha dicho que eliminará las exenciones fiscales para los ciudadanos estadounidenses adinerados del continente.

A pesar de sus promesas de cambiar Puerto Rico, los candidatos enfrentan una persistente apatía de los votantes. En 2008, 1.9 millones de 2.5 millones de votantes registrados participaron en las elecciones de ese año, en comparación con 1.3 millones de 2.3 millones en 2020.

Este año, casi 99,000 nuevos votantes se registraron y más de 87,000 reactivaron su estado, según la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.

“Se esperaba un número mucho mayor”, subrayó Schmidt.

Señaló que los de mediana edad y mayores favorecen a González y su partido proestadidad, mientras que los menores de 45 años “abrumadoramente” favorecen a Dalmau, lo que significa que si una mayoría de votantes jóvenes participan el martes y menos de los mayores lo hacen, él podría tener una oportunidad de ganar.

El factor Bad Bunny

Los meses previos a las elecciones del 5 de noviembre han sido conflictivos.

La superestrella del reguetón Bad Bunny pagó por docenas de anuncios en vallas publicitarias criticando a los dos principales partidos de Puerto Rico. En respuesta, el partido del gobernador, el Partido Nuevo Progresista, financió un anuncio en una valla publicitaria sugiriendo una obscenidad en referencia a Bad Bunny.

El viernes, el cantante publicó una carta de una página en un periódico local criticando al partido proestadidad de González.

Aunque el artista no ha respaldado a ningún funcionario local, la única persona que recientemente comenzó a seguir en Instagram fue a Dalmau.

Mientras tanto, el jueves se instaló un llamado “cementerio de la corrupción” en la capital, San Juan, con grandes fotos en blanco y negro de casi una docena de políticos de los dos principales partidos de la isla que han sido acusados o condenados por las autoridades federales en los últimos años. Fue creado por Eva Prados con el Movimiento Victoria Ciudadana, quien se postula para la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Para el viernes, la policía informó que las fotos fueron destruidas o robadas.

A medida que se intensifica la contienda, también ha aumentado el número de denuncias formales sobre presuntos delitos electorales. Estos incluyen personas que dicen haber recibido confirmaciones para votar temprano cuando no hicieron tal solicitud.

Y la pregunta perenne: ¿debe Puerto Rico ser o no un estado de EEUU?

Los votantes el martes también serán consultados por séptima vez cuál debería ser el estatus político de Puerto Rico.

El referéndum no vinculante ofrecerá tres opciones: estadidad, independencia e independencia con libre asociación, bajo la cual se negociarán cuestiones como relaciones exteriores, la ciudadanía estadounidense y el uso del dólar estadounidense.

Independientemente del resultado, un cambio de estatus requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

“Para mucha gente, es un ejercicio desmoralizador votar en un referéndum no vinculante”, dijo Christina Ponsa-Kraus, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia. “La razón por la que los puertorriqueños han votado siete veces es que cada vez que votan, el Congreso no hace nada".

La presión por un cambio de estatus no depende de si Kamala Harris o Donald Trump ganan en la parte continental de Estados Unidos.

“Lo que está en juego va más allá de quién se convierte en presidente, sino quién controla el Congreso”, explicó Ponsa-Kraus al hacer un llamado al Congreso de Estados Unidos para ofrecer a Puerto Rico “opciones no coloniales”.

Añadió que es difícil decir si la candidatura a gobernador de Dalmau, quien ha representado durante mucho tiempo al Partido Independentista de Puerto Rico, afectará el voto del plebiscito.

“Mi sensación es que la gente puede distinguir entre un candidato y una opción de estatus”, afirmó. “Creo que los puertorriqueños históricamente no han apoyado la independencia porque no quieren perder su ciudadanía ni la capacidad de moverse libremente entre la parte continental de Estados Unidos y la isla", explicó.

