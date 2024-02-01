Trump no podrá demandar al exespía que recopiló supuestas conductas sexuales que lo harían chantajeable

Video ¿Por qué el apoyo a Trump aumenta a pesar de las acusaciones en su contra? Esto opinan demócratas y republicanos

Donald Trump no podrá demandar al exespía británico Christopher Steele por lo que considera "afirmaciones sorprendentes y escandalosas" falsas que habrían dañado su reputación, luego de que una jueza de Londres desestimara el caso que planteó el expresidente estadounidense en un tribunal británico.

El caso sobre el conocido como Steele Dossier, con supuesta información de inteligencia nunca comprobada que se recabó en tiempos de la campaña presidencial de 2016, fue presentado por Trump contra Orbis Business Intelligence.

PUBLICIDAD

"No hay razones de peso para permitir que la demanda llegue a juicio", indicó la magistrada Karen Steyn, quien indicó que Trump había "optado por dejar pasar muchos años — sin intención alguna de reivindicar su reputación en esta jurisdicción — desde que tuvo conocimiento por primera vez del dossier".

"La petición de compensación y/o daños y perjuicios (...) está destinada a fracasar", agregó la magistrada.

Uno de los argumentos de la defensa de Orbis era que el reporte no estaba destinado a hacerse público y fue publicado por BuzzFeed en 2017 sin la autorización de Steele o la suya propia, además de que la demanda se había presentado demasiado tarde.

El origen del Steele Dossier sobre Trump

Trump demandó a la empresa fundada por Steele, quien en 2016 compiló un dossier que contenía rumores y acusaciones no corroboradas que provocaron una tormenta política justo antes de su investidura.

Durante las elecciones de 2016 ,Steele, exdirector de la oficina sobre Rusia del Servicio Secreto de Inteligencia británico, el MI6, fue contratado por un PAC demócrata para lo que se conoce como "investigación de oposición".

A Steele se le pidió completar la compilación de información ya recabada por grupos republicanos que se oponían a Trump, en las que incluía acusaciones no demostradas sobre comportamiento sexual impúdico y tratos con prostitutas en Moscú que los rusos podrían utilizar para chantajear a Trump.

El resultado fue un reporte de "inteligencia cruda" con datos que no pudieron ser verificados y no estaban destinados al conocimiento público, hasta que BuzzFeed tomó la decisión de presentarlo sin autorización, una decisión muy cuestionada por otros medios.

PUBLICIDAD

El fallo llega en un momento en que Trump, que es el favorito a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, enfrenta una serie de problemas legales a ambos lados del Atlántico.

Trump sobre el Steele Dossier: "caza de brujas política"

El expresidente reclamaba una compensación por daños y perjuicios a Orbis por la supuesta violación de las leyes de protección de datos de Reino Unido.

En octubre, el abogado de Trump, Hugh Tomlinson, dijo que éste "sufrió daños personales y en su reputación y angustia" por la violación de sus derechos de protección de datos.

Según Tomlinson, el reporte "contenía afirmaciones sorprendentes y escandalosas sobre la conducta personal del presidente Trump" y acusaciones de que pagó sobornos a funcionarios rusos para favorecer sus intereses comerciales. El caso se basa en"que estos datos personales son atrozmente inexactos", añadió.

En una declaración por escrito como testigo, Trump indicó que, pese a las afirmaciones de Steele de que las acusaciones no habían sido refutadas, eran "totalmente falsas".