Trump nombra a Stephen Miller como subdirector de política de la Casa Blanca

Donald Trump nombró este lunes a su asesor de larga data, Stephen Miller, conocido por su postura estricta en temas de inmigración, como subdirector de política en su nueva administración.

El vicepresidente electo JD Vance felicitó el lunes a Miller en la red social X y dijo: “Esta es otra excelente elección del presidente”. El anuncio fue reportado inicialmente por la dacena de noticias CNN.

Miller, de 39 años, fue asesor senior en el primer mandato de Trump y ha sido una figura central en muchas de sus decisiones políticas, notablemente la decisión de su gobierno de separar a miles de familias migrantes como estrategia de disuasión en 2018. Miller ayudó a elaborar muchos de los discursos y planes más radicales de Trump sobre inmigración, entre ellos, la prohibición de viajar desde países predominantemente musulmanes.

PUBLICIDAD

Desde que Trump dejó el cargo, Miller ha sido presidente de America First Legal, una organización de exasesores de Trump concebida como una versión conservadora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), desafiando a la administración del presidente Joe Biden, compañías de medios, universidades y otros en temas como la libertad de expresión y religión y la seguridad nacional.

También fue una presencia frecuente durante la campaña de Trump este año, viajando a bordo de su avión y a menudo hablando delante de Trump durante los espectáculos previos a sus mítines.

Miller recibió grandes aplausos en el mitin de Trump en el Madison Square Garden durante el tramo final de la carrera, diciéndole a la multitud que “su salvación está cerca”, después de lo que describió como “décadas de abuso que se han acumulado sobre la buena gente de esta nación (...) sus trabajos fueron robados, saqueados y enviados a México, Asia y países extranjeros. Las vidas de sus seres queridos arrebatadas desde entonces por extranjeros ilegales, bandas criminales y matones que no pertenecen a este país”.

“Hoy nos encontramos aquí en una encrucijada”, prosiguió, presentando las elecciones como “una elección entre traición y renovación, entre autodestrucción y salvación, entre el fracaso de Estados Unidos o el triunfo de Estados Unidos”.

Refiriéndose a los “migrantes criminales” durante un discurso en un mitin el mes pasado en Colorado, Miller prometió que “tan rápido como llegaron, Donald Trump los enviará de regreso”.

PUBLICIDAD

Debido a que no es un puesto en el gabinete, el nombramiento no necesita la confirmación del Senado.