Trump podría enfrentar una multa de más de $100 millones por una auditoría del gobierno sobre la torre Trump de Chicago

Video Jurado en Nueva York declara culpable a la Organización Trump de fraude fiscal: ¿qué viene en el caso?

El expresidente Donald Trump podría enfrentarse a una factura fiscal del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) de más de 100 millones de dólares, después de que una auditoría gubernamental indicara que declaró dos veces las pérdidas vinculadas a un rascacielos de Chicago, según una investigación de The New York Times y ProPublica que se basó en una auditoría de un año de duración y en archivos públicos.

Los hallazgos del reporte podrían poner de nuevo el foco en la carrera empresarial de Trump en un momento en que el presunto candidato republicano intenta recuperar la Casa Blanca tras perder en 2020.

PUBLICIDAD

Trump ha utilizado su prestigio como promotor inmobiliario y estrella de la televisión para construir un movimiento político, pero se ha negado a revelar públicamente sus declaraciones de impuestos, algo que hacen otros otros candidatos presidenciales. Las declaraciones de impuestos que se le conocen proceden de reportes anteriores de The New York Times y de una publicación de registros por parte de los demócratas de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes en 2022.

La campaña presidencial de Trump emitió un comunicado, en nombre de su hijo Eric Trump, en el que afirma que la investigación del IRS “se resolvió hace años, pero ahora vuelve a colación una vez que mi padre se presentó a las elecciones. Confiamos en nuestra postura”.

¿De qué trata la investigación del IRS a Donald Trump?

Los registros fiscales citados por el reporte indican que Trump dedujo dos veces pérdidas por el Trump International Hotel and Tower, inaugurado en 2009 cerca de las orillas del río Chicago que atraviesa el centro de esa ciudad.

Según el reporte, Trump declaró inicialmente unas pérdidas de 658 millones de dólares en sus declaraciones de 2008 bajo la premisa de que la propiedad se ajustaba a la definición del IRS de 'sin valor' porque las ventas de condominios fueron decepcionantes y el espacio comercial no se llenaba debido a la profunda recesión estadounidense.

Pero en 2010, de acuerdo con el reporte de The New York Times y ProPublica, Trump transfirió la tenencia de la propiedad a una sociedad titular diferente que también controlaba, utilizando el movimiento para ahorrar dinero en impuestos al reportar otros 168 millones de dólares en pérdidas durante la siguiente década en la misma propiedad.

PUBLICIDAD

El reporte de prensa no incluyen ninguna actualización sobre el estado de la investigación del IRS desde diciembre de 2022, pero indican que Trump podría deber más de 100 millones de dólares, incluidas multas, si pierde la batalla en esa auditoría.



El presidente Biden ha dicho que Trump debe en gran medida su fortuna a una herencia de su padre, más que a su propia perspicacia financiera. Biden ha criticado a Trump por no querer pagar impuestos, mientras que su administración ha aumentado los fondos del IRS para incrementar las auditorías a los ultrarricos y mejorar el cumplimiento del código tributario federal.

La campaña de Trump se opone a la financiación adicional que Biden y los demócratas proporcionaron al IRS. En sus mítines de campaña, Trump ha dicho que Estados Unidos sería destruido como país a menos que se extiendan sus recortes de impuestos de 2017, que en gran medida expirarán después de 2025.

Mientras tanto, Trump está apelando el fallo de febrero de un juez de Nueva York en un juicio civil que determinó que Trump, su empresa y altos ejecutivos mintieron sobre su riqueza en los estados financieros, estafando a banqueros y aseguradores que hicieron negocios con él.

A principios de abril, Trump pagó una fianza de 175 millones de dólares, deteniendo el cobro de los más de 454 millones de dólares que debe según la sentencia e impidiendo que el estado embargue sus activos para satisfacer la deuda mientras apela.