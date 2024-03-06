Aliados de EEUU están preocupados ante una posible nueva presidencia de Trump

Donald Trump no ha sido elegido como nuevo presidente de Estados Unidos, y aunque está más cerca, tampoco es el candidato oficial de los republicanos, pero la presencia de Trump en la carrera electoral de 2024 ya está dictando las agendas políticas nacionales y extranjeras, sin que ni siquiera haya puesto un pie en la Casa Blanca para un segundo mandato.

La idea de que los aspirantes presidenciales influyan en la política antes de unas elecciones, no es nada nuevo. Los candidatos configuran la agenda nacional para que les ayude a ganar unas elecciones o a gobernar después.

Otros países también se preparan siempre para el nuevo líder que llega. Sin embargo, la influencia que Trump está teniendo ahora mismo es más excesiva y más perturbadora de lo que habíamos visto antes a tanta distancia de unas elecciones, tanto en casa como en el extranjero.

Trump está teniendo una influencia sin precedentes en la política exterior estadounidense, por ejemplo, en relación con Ucrania. Recientemente, Trump reunió a sus partidarios para oponerse a un proyecto de ley conjunto para proporcionar ayuda a Ucrania y reforzar los controles en la frontera con México en el Senado estadounidense.

Al grado que los demócratas se vieron obligados a crear un nuevo proyecto de ley sobre la ayuda a Ucrania. El Senado aprobó finalmente un proyecto de ley por el que se conceden a Ucrania $95,000 millones.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha advertido que Trump tiene la capacidad de dar poder a los republicanos que se oponen a la financiación de Ucrania para impedir futuras ayudas.



Hasta qué punto se tomó en serio la postura de Trump en estas decisiones dice mucho de su actual impacto en la política exterior.

No es solo el gobierno estadounidense el que tiene que reaccionar ante Trump en cuestiones exteriores. El resto del mundo también.

El profesor Graham Allison de la Universidad de Harvard identifica dos dinámicas en juego: la "cobertura Trump" y la "apuesta Trump".

La "cobertura Trump" es cuando los países intentan prepararse para una administración con Trump al frente. Esto puede sonar lógico, pero el problema con la cobertura en el clima actual es que es difícil saber contra qué te estás cubriendo con Trump.

Él es impredecible, algo que dice es una estrategia deliberada. Si sus competidores no saben lo que les espera, no pueden protegerse explícitamente, lo que, según Trump, crea una ventaja.

Pero la imprevisibilidad hace que otros países se sientan inseguros. Trump sugiere que se avecinan grandes cambios (o quizá no), como la salida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el abandono de los compromisos de EEUU. con el cambio climático y nuevas normas comerciales para China y Europa. ¿Cómo tomar decisiones cuando el mundo puede transformarse el día de la investidura?

La “apuesta Trump” expresa cómo los países optan ahora por retrasar las decisiones a ver qué pasa. Este retraso no es prudencia. Es producto de la confusión y de la sensación de que el mundo está en el limbo.

Trump ya está creando grandes trastornos de esta manera, y no es beneficioso para la política internacional.

Por ejemplo, Trump siempre ha sido útil a Vladimir Putin, que puede envalentonarse ahora incluso con la promesa de una victoria de Trump y no estar dispuesto a resolver el conflicto de Ucrania antes de entonces. Con la muerte de Alexei Navalny, la principal amenaza opositora de Putin al Kremlin, esto es más preocupante que nunca.



Israel también puede pensar que puede ignorar las actuales propuestas estadounidenses de alto el fuego si sabe que pronto estará al mando el hombre que trasladó la embajada de EEUU a Jerusalén.

Mientras tanto, se cree que la OTAN ha desistido de nombrar a una mujer secretaria general, debido a la preocupación por la falta de respeto de Trump hacia las mujeres líderes. Y en Canadá se habla de que la fecha de las elecciones generales está influenciada por la campaña de Trump.

Afectaciones a la política estadounidense

En EEUU Trump también está ejerciendo su poder sobre la legislación nacional, con la última palabra sobre las políticas republicanas.

Cuando el representante republicano en la Cámara de Representantes, Jason Smith, propuso un acuerdo fiscal bipartidista de $78,000 millones a principios de este año, le pasó primero la factura a Trump. Aunque Trump no se ha ganado a todos los republicanos, está dejando su huella.

Sin embargo, la influencia de Trump va más allá de alinear la política en torno a un posible nuevo líder.

Trump está dando forma a la política para reforzar sus posibilidades en las urnas. El proyecto de ley sobre Ucrania que detuvo también abordaba la inmigración. Trump rechazó el proyecto de ley para mantener viva la inmigración como tema candente de su campaña y poder prometer más fácilmente políticas más duras, como revocar las llamadas "fronteras abiertas" e instigar deportaciones masivas.

Una cosa está clara: EEUU no tendrá ninguna política de inmigración hasta que le convenga a Trump. Pocos candidatos presidenciales han podido reivindicar tal autoridad.

Trump también está impulsando una estrategia política destinada a exculparse de su implicación en el atentado de 2021 en el Capitolio.

A principios de este mes, más de 60 republicanos de la Cámara de Representantes firmaron una resolución en la que afirmaban que Trump no "participó en la insurrección". Trump está influyendo al más alto nivel, lo que le permite influir en las elecciones al evitar las acusaciones de que no es apto para el cargo.

En términos más generales, la derecha del Partido Republicano está aprovechando una posible victoria de Trump para intensificar las batallas ideológicas en EEUU. Trump es el ejemplo a seguir de la derecha, sobre todo porque sus nombramientos en la Corte Suprema facilitaron la anulación del caso Roe contra Wade, el histórico caso que había propiciado el derecho al aborto en todo EEUU.

Trump está dando forma a las elecciones de 2024. Domina los titulares por todas las razones equivocadas ( la más reciente, una multa de $355 millones por fraude civil). Sin embargo, este tipo de atención mediática solo ha servido para cubrir a sus partidarios en un momento en que Joe Biden es más conocido por su mala memoria.

La influencia más decisiva de Trump en estos momentos es hacer que las elecciones giren en torno a los temas sobre los que quiere hacer campaña y que le presentan como el inevitable heredero al Despacho Oval.

*Michelle Bentley es profesora de Relaciones Internacionales de la Royal Holloway University of London

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Si usted desea leer la versión en español puede consultarla aquí.



