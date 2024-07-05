Abogados de Trump piden a la jueza Cannon pausar el juicio por los documentos clasificados tras fallo de inmunidad de la Corte Suprema

Video Analizamos el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump y su posible impacto político

Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron este viernes a la federal jueza Aileen Cannon pausar el procesamiento del caso por el mal manejo ilegal de documentos federales clasificados para poder argumentar puntos relacionados con la reciente decisión de la Corte Suprema, que dio inmunidad parcial al expresidente.

El escrito de los abogados de Trump indica que la decisión de la Corte Suprema "destruye la posición de los fiscales de que el presidente Trump 'no tiene inmunidad’".

PUBLICIDAD

Dependiendo de las decisiones de instancias inferiores que ahora tienen que decidir al respecto los jueces, el polémico dictamen de la Corte Suprema tiene el potencial de afectar los cuatro procesos criminales contra Trump.

La ayuda inesperada de Clarence Thomas a la causa de Trump

Igualmente, los representantes legales de Trump alegaron la inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith una vez más en su presentación del viernes, esta vez basados en la opinión concurrente del juez Clarence Thomas en el caso de inmunidad presidencial.

Allí Thomas dijo que "si no existe una ley que establezca el cargo que ocupa el fiscal especial, entonces no puede seguir adelante con este procesamiento", agregando que “un ciudadano privado no puede procesar penalmente a nadie, y mucho menos a un expresidente”.

Los abogados de Trump dijeron en su escrito del viernes que la opinión de Thomas "añade fuerza" a las mociones que Trump ha presentado en contra a la designación de Smith como fiscal especial y el financiamiento de sus investigaciones.

En declaraciones a la cadena de noticias por cable MSNBC, el exfiscal federal para el distrito este de Virginia Chuck Rosemberg, calificó el argumento de Thomas de “insípido” explicando que “ha sido litigado muchas veces, y cada vez, los tribunales de Estados Unidos han determinado que los fiscales especiales como Jack Smith están constitucionalmente permitidos".

Hasta el momento Cannon, quien fue nominada por Trump para su posición, ha sido peculiarmente receptiva a las solicitudes de los abogados del expresidente, ha demorado el inicio del juicio con explicaciones que han llamado la atención de la mayoría de los expertos legales y no ha mostrado ninguna prisa en resolver los asuntos previos al juicio que han sido presentadas ante su consideración, algunos de ellos desde hace meses.

PUBLICIDAD

Estos asuntos previos incluyen una moción de los abogados de Trump para desestimar la mayoría de los cargos alegando precisamente la defensa de la inmunidad presidencial sobre la que la Corte Suprema se pronunció esta semana.

Vea también: