El reto que enfrentan Biden y su equipo de campaña tras el atentado contra Trump

Resonando todavía los llamados a que abandone la contienda presidencial de 2024, Joe Biden tenía planeado un intenso calendario de actividades de campaña en el que enfrentaría más cuestionamientos sobre su edad, salud y capacidades físicas. El atentado fallido contra la vida del expresidente Donald Trump dio al traste con esos planes.

Biden se vio obligado a pasar el fin de semana haciendo llamados a la reconciliación nacional y siendo informado sobre el evento, después de que en un resurgimiento de los instintos más oscuros de violencia política de la nación un hombre trató de acabar con la vida de su oponente, el expresidente Donald Trump en acto de campaña.

Cambios inesperados

Después del atentado contra la vida de Trump, la campaña de Biden detuvo anuncios de televisión y las comunicaciones partidistas, y pospuso un evento de recaudación de fondos en Texas que tendría lugar el lunes con la presencia del presidente.

Biden se dirigió a la nación desde la Oficina Oval el domingo pidiendo a los actores en el escenario político que bajaran la temperatura de la acalorada discusión que divide al país.

El presidente dijo que el episodio llamaba a dar un paso atrás: "Y hacer un balance de dónde estamos y cómo vamos a avanzar a partir de ahora".

Otra consecuencia inmediata del intento fallido contra la vida de Trump fue la cesación de los llamados a finalizar la candidatura del presidente que habían comenzado casi inmediatamente después de su decepcionante desempeño en el debate con Trump el mes pasado.

El episodio de violencia política ha cohesionado a los republicanos que celebran su convención en la ciudad de Milwaukee en Wisconsin, en la que Trump con el viento a su favor, designó al senador JD Vance de Ohio como su compañero de fórmula.

Biden como unificador en jefe

A diferencia de los partidarios de Trump, quienes ya comenzaron a señalar a los demócratas como la causa del intento de asesinar a Trump, Biden necesita balancear su actividad de campaña con su papel de presidente y reconciliador nacional en jefe.

Biden puso a prueba su capacidad para lograr esa tarea en su entrevista con el periodista Lester Hall de NBC News el lunes en la Casa Blanca, y en un acto de campaña en Las Vegas, Nevada, un estado crítico y decisivo para sus aspiraciones.

El ataque contra Trump obliga a Biden a seguir su propio consejo y moderar su retórica en relación con su oponente, una persona que, hasta el ataque, había hecho bandera de la retórica incendiaria y no ha mostrado ningún tipo de ponderación cuando se trata de atacar a quienes percibe como sus enemigos. Esto, en un momento crucial para su campaña en el que su capacidad para derrotar al expresidente está bajo el microscopio de sus partidarios.

"El poder de cambiar Estados Unidos siempre debe estar en manos del pueblo, no en manos de un aspirante a asesino", dijo Biden desde la Oficina Oval el domingo en una rara alocución en horario estelar.

"Aquí en Estados Unidos necesitamos salir de nuestros silos. Recuerden en Estados Unidos nuestra unidad es uno de nuestros objetivos más elusivos. Nada es más importante para nosotros ahora que estar juntos. Podemos lograrlo”, agregó el presidente.

