¿Harris o Trump? Responde 10 preguntas para ver con quién te alineas más

No. Los aranceles son un "impuesto encubierto" que hace todo más caro para la gente

Israel está "perdiendo la guerra de relaciones públicas"... pero "tiene que terminar lo que empezó, y rápido”

Armas: Cada 11 minutos (aprox.) alguien muere en EEUU por arma de fuego (asesinato, suicidio o accidente). Para abordar el problema, ¿hay que ampliar controles para compra y venta de armas?

No, es cada estado el que debe decidir si las mujeres pueden acceder o no a un aborto

Aborto: Si una mujer quiere o necesita interrumpir su embarazo por razones de salud o personales: ¿debería poder acceder a un aborto seguro, garantizado por ley?

Estoy a favor de que la frontera esté abierta: quien emigra es porque lo necesita

Frontera: ¿Crees que debería cerrarse la frontera sur o que el sistema de asilo para quienes huyen de violencia o persecusión debería seguir funcionando?

Nota: Esta página te ofrece una orientación general sobre cómo tus respuestas podrían alinearse con las posturas de los candidatos presidenciales en la campaña electoral de EEUU 2024. Este cuestionario interactivo no es una herramienta científica ni pretende predecir o analizar exhaustivamente las políticas de los candidatos. Su propósito es educativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre investigar y consultar fuentes adicionales para tomar una decisión informada.

Metodología: Las preguntas abordan temas clave de la campaña, con respuestas clasificadas según las posiciones públicas de los dos candidatos. También se incluye una tercera opción que no representa la postura de ninguno de ellos. El porcentaje de alineación es un cálculo básico que no pondera la relevancia de las preguntas ni considera la tercera opción.

Fuentes: Campaña de Donald Trump; CNN, Donald Trump Truth Social; Politico; New York Times; The Carnegie Endowment for International Peace; White House; everytown.org; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.