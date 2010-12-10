¿Harris o Trump? Responde 10 preguntas para ver con quién te alineas más
Puede que el resultado de esta mini encuesta te sorprenda: compara tus opiniones con las de Kamala Harris y Donald Trump para ver con cuál de ellos coincides más.
Por: MARIANA RAMBALDI, CARLOS CHIRINOS, AMAYA VERDE Y JAVIER FIGUEROA
Publicado 05 Sep 2024 – 11:40 AM EDT • Actualizado 11 Sep 2024 - 8:26 PM EDT
Inmigración: ¿Crees que los indocumentados que ya viven en EEUU deberían tener vías para regularizar su situación migratoria?
Sí, algunos indocumentados deberían tener acceso a residencias. No todos
No. Los indocumentados no deben tener acceso a la residencia y deben ser deportados
Todo indocumentado que vive en EEUU debería tener acceso a una vía a la ciudadanía
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Expresó apoyo a una “reforma integral que incluya fuerte seguridad fronteriza y una vía ganada a la ciudadanía” para algunos indocumentados en EEUU. Está a favor de que cónyuges indocumentados de estadounidenses soliciten la residencia.
Trump
Promete "la mayor operación de deportación en la historia". Dijo en una entrevista que apuntaría a entre "15 y 20 millones de indocumentados" que, según él, viven en EEUU y asegura que usaría a la Guardia Nacional en la tarea.
Tema
2 de 10
2 de 10
Frontera: ¿Crees que debería cerrarse la frontera sur o que el sistema de asilo para quienes huyen de violencia o persecusión debería seguir funcionando?
Estoy a favor de que la frontera esté abierta: quien emigra es porque lo necesita
El asilo debe funcionar para quienes huyen de violencia y persecusión
La frontera debería cerrarse completamente
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Fue encargada por Biden para atacar las “causas” de la migración centroamericana a EEUU. Se opone a la separación familiar de la era Trump. Respaldó un proyecto bipartidista para endurecer el acceso al asilo y dar al presidente más poder para 'cerrar la frontera'. Harris es considera "los cruces fronterizos no autorizados como ilegales", dijo su campaña.
Trump
Promete "sellar la frontera y detener la invasión migratoria" y reducir drásticamente los cupos de recepción de refugiados e implementar reglas estrictas para solicitantes de asilo, que hace mucho más difícil permanecer en EEUU o ingresar si huyen del peligro en sus países de origen.
Tema
3 de 10
3 de 10
Aborto: Si una mujer quiere o necesita interrumpir su embarazo por razones de salud o personales: ¿debería poder acceder a un aborto seguro, garantizado por ley?
Sí, las mujeres que decidieron o necesitan abortar deberían poder hacerlo en todo el país
No. Debería prohibirse el aborto con una ley a nivel federal
No, es cada estado el que debe decidir si las mujeres pueden acceder o no a un aborto
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Defiende los derechos reproductivos. Promete frenar "las prohibiciones extremas de Trump al aborto, porque confiamos en que las mujeres tomen decisiones sobre sus cuerpos (...) Cuando el Congreso pase una ley para restaurar libertades reproductivas, como presidenta, la convertiré en ley".
Trump
Era ferviente opositor al aborto antes de meterse en la política, pero ha cambiado su posición: "Fui orgullosamente responsable de poner fin a Roe v. Wade", ha dicho Trump sobre el fallo que por casi 50 años protegió el aborto a nivel federal. "Mi opinión es que ahora los estados lo determinarán por votación o por ley".
Tema
4 de 10
4 de 10
Armas: Cada 11 minutos (aprox.) alguien muere en EEUU por arma de fuego (asesinato, suicidio o accidente). Para abordar el problema, ¿hay que ampliar controles para compra y venta de armas?
No, mayor control de armas puede violar la Segunda Enmienda
Sí, estoy de acuerdo con mayor control sobre compra y venta de armas
No. Creo que los únicos que deberían portar armas son las fuerzas de seguridad
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Harris es apoyada por las principales organizaciones que promueven el uso seguro de las armas. Defiende la prohibición de armas de asalto e impulsó prohibiciones de venta de armas a condenados por delitos de odio; regular armas 'fantasmas' impresas en 3D, cargadores de gran capacidad, bump stocks, etc.
Trump
Trump recibe apoyo del lobby de las armas, la NRA, y les prometió que si él gana "nadie pondrá un dedo sobre sus armas" y prometió revertir las restricciones actuales: "Los ataques de Biden a propietarios y fabricantes de armas serán eliminados en mi primera semana en el cargo, tal vez mi primer día", dijo.
Tema
5 de 10
5 de 10
Taxes corporativos: ¿Hay que recortar o incrementar los impuestos a las grandes corporaciones?
Creo que debería quedar intacto
Hay que subir taxes a empresas para bajar déficit y financiar políticas públicas
Hay que bajar taxes a empresas para que, en efecto cascada, eventualmente generen empleo
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Quiere subir la tasa corporativa de 21% a 28%. Harris podría financiar así su plan de beneficio fiscal para la clase media y trabajadora. “Es una forma fiscalmente responsable de devolver dinero a trabajadores y garantizar que multimillonarios y corporaciones paguen su parte justa”, dijo su campaña.
Trump
Trump impulsó en el Congreso la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, que redujo el impuesto corporativo del 35% al 21% sin caducidad, a diferencia de los beneficios de impuesto sobre la renta individual, que caducan después de 2025. Trump ha dicho que quisiera reducir la tasa impositiva corporativa hasta el 15%.
Tema
6 de 10
6 de 10
Cambio climático: ¿Qué debería hacer EEUU sobre el cuidado de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático?
EEUU debe dejar de lado el cuidado ambiental y poner foco en el beneficio económico
La posición actual de EEUU debería permanecer igual
EEUU debe hacer más para luchar contra el cambio climático y preservar recursos
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Harris defiende políticas ambientales y ha trabajado a favor de la migración a energías limpias. Podría ser una continuadora de la agenda de Biden, el presidente con más iniciativas medioambientales. Como fiscal de California demandó a gigantes petroleras por desinformación sobre cambio climático.
Trump
Trump propone 'regresar' a los combustibles fósiles y promete "perforar" para extraer recursos. Propone eliminar políticas de energía limpia, sacar a EEUU de acuerdos climáticos globales y relajar regulaciones para favorecer creación de empleo. Se reunió con ejecutivos petroleros para pedir dinero para su campaña, reportaron medios.
Tema
7 de 10
7 de 10
Acceso Asequible a la Salud: Para ti, ¿hay que eliminar Obamacare?
Hay que ampliarlo
La salud debería ser universal y gratuita
Hay que eliminar Obamacare
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Harris no propone una reforma sustancial de Obamacare (Ley de Atención Médica Asequible), sino políticas más enfocadas en bajar los costos para los asegurados. Harris, por ejemplo, propuso limitar los costos de los medicamentos que deben pagar los asegurados a $2,000 por año y los copagos de insulina a $35 por mes y extender los subsidios a primas de Obamacare.
Trump
Ha buscado terminar con Obamacare por años. Pero en 2017, el Senado (con mayoría republicana) no logró derogarla. Luego Trump trató de asfixiar la ley, pero lo cierto es que cada vez más gente usa pólizas de Obamacare, ley que además da protección a quienes tienen preexistencias. Trump dice que cambiará la ley "por una atención médica mucho mejor que Obamacare".
Tema
8 de 10
8 de 10
Democracia: ¿Consideras el sistema democrático de EEUU confiable?
No lo sé
Sí
No
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Trump perdió las elecciones de 2020, pero se negó a reconocerlo. Desde entonces, promueve teorías conspirativas sobre fraudes masivos en su contra que nunca se probaron en las decenas de cortes en las que sus aliados presentaron casos. Para las elecciones de 2024, dice que reconocerá los resultados si son "justos".
Trump
Trump perdió las elecciones de 2020, pero se negó a reconocerlo. Desde entonces, promueve teorías conspirativas sobre fraudes masivos en su contra que nunca se probó en las decenas de cortes en las que sus aliados presentaron casos. Para las elecciones de 2024, dice que reconocerá los resultados si son "justos".
Tema
9 de 10
9 de 10
Guerra en Gaza: ¿Con cuál de estas frases te identificas más?
Israel está "perdiendo la guerra de relaciones públicas"... pero "tiene que terminar lo que empezó, y rápido”
Ver niños muertos en Gaza es devastador. No podemos mirar a otro lado. Y no permaneceré en silencio
Ninguna
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Harris ha pedido varias veces un alto el fuego en Gaza. Y aunque apoya a Israel en su guerra contra Hamas, ha sido crítica públicamente sobre la “catástrofe" que la ofensiva israelí está causando a los palestinos y dijo que "demasiados palestinos inocentes han sido asesinados”. Ha dicho en múltiples ocasiones que apoya una solución de dos estados.
Trump
Dice que Israel debe terminar la guerra rápido, critica el daño a la imagen de ese país y no ha mostrado apoyo a los palestinos. Trump dijo ser el “presidente más pro-Israel” y deshizo décadas de políticas que limitaban ciertas acciones israelíes: dejó de considerar ilegales sus colonias en la Cisjordania ocupada, llevó la embajada a Jerusalén y reconoció soberanía en Altos del Golán, otro territorio ocupado.
Tema
10 de 10
10 de 10
Comercio: ¿Hay que imponer más aranceles para proteger la industria estadounidense?
No lo sé
Sí. Más aranceles a importaciones impulsarán la industria y protegerán empleos en EEUU
No. Los aranceles son un "impuesto encubierto" que hace todo más caro para la gente
Tu respuesta se alinea más con...
Tu respuesta no se alinea con ningún candidato
Harris
Harris no ha dado detalles sobre cómo será su política comercial con China, pero el gobierno de Biden, del que forma parte, mantuvo los aranceles que Trump impuso a China. En un comunicado enviado a The New York Times, el portavoz de la campaña, Charles Lutvak, aseguró que Harris “empleará aranceles específicos y estratégicos para apoyar a los trabajadores estadounidenses, fortalecer nuestra economía y responsabilizar a nuestros adversarios”.
Trump
Trump propone imponer de 10 a 20% de tasas en la mayoría de las importaciones y hasta un 60% en las que vienen de China, con idea de impulsar la producción nacional. Busca repetir la guerra comercial con China y no está de acuerdo con los cálculos de quienes aseguran que los aranceles subirán costos a las familias, que algunos calculan en hasta casi $4,000 anuales. Dice que el arancel lo paga el país de origen y los posibles aumentos serán compensados en la baja de impuestos.
Nota: Esta página te ofrece una orientación general sobre cómo tus respuestas podrían alinearse con las posturas de los candidatos presidenciales en la campaña electoral de EEUU 2024. Este cuestionario interactivo no es una herramienta científica ni pretende predecir o analizar exhaustivamente las políticas de los candidatos. Su propósito es educativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre investigar y consultar fuentes adicionales para tomar una decisión informada.
Metodología: Las preguntas abordan temas clave de la campaña, con respuestas clasificadas según las posiciones públicas de los dos candidatos. También se incluye una tercera opción que no representa la postura de ninguno de ellos. El porcentaje de alineación es un cálculo básico que no pondera la relevancia de las preguntas ni considera la tercera opción.
Fuentes: Campaña de Donald Trump; CNN, Donald Trump Truth Social; Politico; New York Times; The Carnegie Endowment for International Peace; White House; everytown.org; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
