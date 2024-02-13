Demócratas arrebatan a los republicanos el escaño de George Santos en la Cámara tras elecciones especiales en Nueva York

El excongresista demócrata Tom Suozzi arrebató este martes a los republicanos el escaño de la Cámara de Representantes que dejó vacante la expulsión George Santos, recuperando así el puesto al que renunció en 2020 cuando compitió en las primarias para la gobernación.

La victoria del centrista Suozzi en el Tercer Distrito de Nueva York reduce la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes y da a los demócratas una victoria muy necesaria en los suburbios de Long Island, donde los conservadores venían mostrándose como una fuerza en ascenso en las elecciones recientes.

Además, la competencia era vista por ambos partidos como un laboratorio de estrategias políticas de cara a las elecciones de noviembre con mensajes sobre inmigración, aborto y seguridad pública que esperan atraigan a los votantes suburbanos.

Su victoria probablemente tranquilizará a los demócratas en el sentido de que pueden tener un buen desempeño en las comunidades suburbanas de todo el país, lo que será fundamental para los esfuerzos del partido por retomar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y reelegir al presidente Joe Biden.

Aun así, los pronósticos para noviembre podrían ser complicados dado que la participación, que ya se esperaba que fuera baja, se vio potencialmente obstaculizada por una tormenta que provocó fuertes nevadas sobre el distrito el día de las elecciones. Ambas campañas ofrecieron a los votantes viajes gratis a las urnas mientras los quitanieves limpiaban el lodo húmedo de las carreteras.

Santos no estaba en la carrera, pero era tema de campaña

George Santos fue expulsado de la Cámara de Representantes en diciembre, a mitad de su primer mandato, luego de haber ganado en un distrito que había sido demócrata, en parte, en medio de numerosos señalamientos de corrupción y tras el escándalo que causó que se descubriera que había presentado como protagonista de una historia de éxito: hijo de inmigrantes de clase trabajadora que se convirtió en un rico negociador de Wall Street.

Pero la historia de vida de Santos fue posteriormente expuesta como invenciones, y fue acusado de múltiples cargos, incluidos robo de dinero de donantes republicanos, de los que se ha declarado inocente.

La candidata republicana Mazi Pilip, quien apoyó a Santos en 2022, ahora dijo que no lo conocía bien y fue una de las personas a las que mintió.

"No sabíamos nada sobre él. Tan pronto como descubrimos que mentía, fui de los primeros que le dije que tenía que dimitir", aseguró la republicana.

