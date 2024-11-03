¿Podrá Trump impugnar los resultados de las elecciones como intentó hacer en 2020?

Video Con vallas y drones, así refuerzan la seguridad en centros de votación por amenazas a trabajadores electorales

Cuatro años después, pese a que tribunales de diversos estados rechazaron demandas de fraude, las autoridades electorales (algunas republicanas) certificaron los resultados y la Corte Suprema rechazó tomar el caso por falta de fundamento, Donald Trump mantiene que le robaron el triunfo y ha tratado de sembrar la idea de que Kamala Harris solo puede ganarle si hay un fraude.

En la recta final de la campaña, Trump ha redoblado sus acusaciones de supuestas irregularidades en sitios como Pensilvania o Georgia, que han sido negadas por las autoridades de esos estados, lo que sugiere que está preparando el clima entre los suyos para una nueva ofensiva legal contra los resultados, en caso de que no le favorezcan.

Y con una elección tan reñida como la que sugieren las encuestas, la pregunta que surge no es si Trump intentará impugnar los resultados en caso de que Harris obtenga la victoria, si no si le será más fácil impugnar los resultados electorales en 2024.



En este momento luce más complicado disputar los resultados de las elecciones este año. Hay varios motivos: una nueva ley electoral que el Congreso adoptó poco después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y cuerpos policiales dispuestos a tomar medidas adicionales para evitar incidentes violentos como los ya experimentados.

Un conteo más claro del Colegio Electoral

La Ley de Reforma del Conteo Electoral, aprobada en 2022 con apoyo bipartidista, refinó el proceso para efectuar y contar los votos al Colegio Electoral, concedió a los tribunales una función clara para resolver disputas y limitó la autoridad de los congresistas para presentar objeciones superfluas.

Esta ley reemplazó a la Ley de Conteo Electoral, adoptada en 1887 y llena de imprecisiones y en un inglés desactualizado que daba lugar a diferentes interpretaciones.

Esa legislación ya caduca, firmada por el entonces presidente Grover Cleveland, estipulaba que el vicepresidente debe presidir la sesión del Congreso donde se cuentan los votos electorales, pero no especificaba las funciones del vicepresidente durante esa sesión.

En 2020, cuando Trump no pudo impedir que los estados declararan ganador a Joe Biden, intentó presionar al entonces vicepresidente, Mike Pence, para que se negara a certificar el resultado, alegando que Pence tenía la autoridad de dejar de lado numerosos votos electorales emitidos a favor de Biden. Pence rehusó el pedido de Trump.

La nueva ley de 2022 aclara que las funciones del vicepresidente durante la sesión del Congreso para contar los votos electorales son “de naturaleza administrativa”, por lo que no podrá utilizar ese proceso para alterar el resultado de la elección.

Dos "improbables" opciones que le quedan a Trump para impugnar las elecciones

Richard Hasen, experto electoral de UCLA, dijo a NBC que Trump dispone de dos opciones para disputar los resultados, y que ambas son improbables.

Una sería denunciar irregularidades que retrasen la certificación de los resultados en ciertos condados que ya rechazaron los resultados en 2020. Pero secretarios de Estado y fiscales generales de varios estados, como Arizona, Pensilvania y Wisconsin, han advertido que interpondrán demandas contra los gobiernos locales que intenten demorar el proceso.

La otra sería intentar revertir el resultado en la Cámara de Representantes y en el Senado.

En un escenario hipotético en el que los republicanos ganen la mayoría en ambas cámaras del Congreso y en Legislaturas estatales en estados como Pensilvania y Michigan, podrían declarar que la Ley de Reforma del Conteo Electoral es inconstitucional y persuadir a esas Legislaturas estatales listas alternas de electores al Colegio Electoral.

Pero esa opción luce altamente improbable porque requiere la combinación de numerosas variables que no tienen influencia entre ellas.

Un nuevo escenario de violencia electoral la noche de las elecciones

Otro escenario es que grupos armados creen una crisis en los días posteriores al 5 de noviembre, perpetrando actos violentos en los Capitolios estatales.

Pero las autoridades han incrementado las medidas de seguridad en los sitios donde se contarán los votos para impedir cualquier intento de alterar el proceso.

Numerosos centros de votación han instalado cámaras de seguridad, puertas que solamente abren al mostrar una identificación y vidrios blindados. Algunos dispondrán incluso de francotiradores.

“La gente no creyó las denuncias de fraude la última vez. Los funcionarios estatales se resistieron. Los legisladores estatales se resistieron”, dijo Hasen, el profesor de UCLA. “Y por supuesto, algunas de las personas que se involucraron han sido imputadas. Así que eso tiene que disuadir a algunas personas”.

Otros factores de riesgo: la avalancha de demandas judiciales

Ante esta perspectiva optimista, también es necesario mantener presentes los factores de riesgo.

Ya han sido interpuestas más de 187 demandas relacionadas con las elecciones de 2024, incluyendo 116 que buscan algunas restricciones y 68 que persiguen expandir o proteger el voto, según Democracy Docket, una organización cercana al Partido Demócrata que monitorea casos vinculados al derecho electoral. 115 de esos casos esperan sentencia.

“En este periodo previo a las elecciones, la estrategia es el caos”, dijo a The New York Times Lizzie Ulmer, vicepresidenta de States United Democracy Center, una organización apartidista que trabaja con funcionarios estatales.

“Todos estos litigios realmente buscan lanzar arena en los engranajes de nuestro sistema electoral, y luego poder señalarlos para decir ‘¿Vieron? No funciona. Así que usted no debería confiar en eso’”, agregó.

El Partido Republicano asegura estar involucrado en 130 demandas.

“Hemos detenido planes demócratas para desmantelar protecciones electorales y seguiremos peleando por una elección transparente y justa para todos los estadounidenses”, dijo a CNN la portavoz del Comité Nacional Republicano.

Pero Leah Tulin, experta electoral del Brennan Center for Justice, afirma que las demandas republicanas en muy poco han cambiado la administración de las elecciones.

“Todavía hay muchos casos pendientes, pero realmente no han avanzado, y no esperamos que la mayoría de ellos avance o ciertamente que tengan resultados favorables antes de la elección”, dijo Tulin a CNN.

