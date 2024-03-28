Campaña de Biden dice que rompió un récord de recaudación de fondos con la ayuda de Obama y Clinton

Video Cientos de manifestantes propalestina recibieron a Biden, Obama y Clinton en Nueva York

Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton junto con algunos grandes personajes del mundo del entretenimiento se unieron el jueves por la noche en Nueva York en apoyo a la reelección del presidente Joe Biden, en un evento que -según la campaña del presidente- recaudó una cifra récord de más de $26 millones.

Obama y Clinton ayudaron a Biden a ampliar su ya significativa ventaja monetaria sobre Trump. Biden tenía $155 millones en efectivo disponibles hasta finales de febrero, en comparación con los $37 millones de Trump y su comité de acción política Save America.

Los fondos recaudados en el evento incluye dinero de los partidarios que entregaron efectivo en las semanas previas a la recaudación de fondos para tener la oportunidad de asistir.

"Esta recaudación histórica es una muestra del gran entusiasmo por el presidente Biden y la vicepresidenta Harris y un testimonio de la maquinaria de recaudación de fondos sin precedentes que hemos construido", dijo el copresidente de campaña Jeffrey Katzenberg. "A diferencia de nuestro oponente, cada dólar que recaudemos llegará a los votantes que decidirán esta elección, comunicando el historial histórico del presidente, su visión para el futuro y dejando claro lo que está en juego en esta elección".

Biden acudió a sus dos colegas demócratas para reforzar su ya significativa ventaja monetaria ante Donald Trump para las elecciones presidenciales de este año, en una muestra de solidaridad que contrasta con el aislamiento del republicano con otros líderes de su partido.

La demostración de fuerza buscó motivar a los fieles del Partido Demócrata para asegurar un segundo mandato para Biden a pesar de sus cifras bajas en las encuestas y de las dudas debidas a su edad (81).

"Hay mucho que ganar si Joe Biden está al lado de Bill Clinton y Barack Obama. Esa imagen vale muchísimo en la política actual", dijo Leon Panetta, quien trabajó en las administraciones de ambos expresidentes.

$100,000 por una foto con Biden, Obama y Clinton

Las actividades de recaudación de fondos suelen ser asuntos pequeños, usualmente en residencias de personas adineradas que las ofrecen para realizar cenas o encuentros con el candidato.

Pero este de Nueva York fue muy diferente. Miles de personas acudieron al Radio City Music Hall para ver a Stephen Colbert, el presentador del programa de entrevistas nocturno, moderar una conversación con los tres presidentes.

El evento incluyó otros invitados famosos (Cynthia Erivo, Mindy Kaling, Queen Latifah, Lizzo, Lea Michele y Ben Platt) que aportaron más poder estelar al evento.

Los boletos más baratos teían un precio de $225, lo que los hizo más accesibles que la mayoría de los eventos para recaudar fondos.

Sin embargo, una foto con los tres presidentes cuestó 100,000 dólares y el acceso a recepciones más íntimas costaró entre $250,000 y $500,000.

El contraste con la "soledad" de Trump entre los republicanos

La campaña de Trump, que ha luchado por seguir el ritmo de la recaudación de fondos de Biden, se burló del evento del jueves, descartándolo como una señal de que el presidente necesita "sacar a recauchutados algunos recauchutados como Clinton y Obama", en palabras del portavoz Steven Cheung.

Aunque Trump ha solidificado su control sobre su partido en el camino a convertirse en el virtual candidato, ni siquiera su propio exvicepresidente, Mike Pence, está dispuesto a respaldar la candidatura de Trump para otro mandato en la Casa Blanca. El único otro presidente republicano vivo, George W. Bush, tampoco lo apoya.

En cambio, cuando Biden, Obama y Clinton no han estado haciendo campaña unos contra otros, han estado trabajando juntos.

Los tres se han centrado en objetivos políticos similares en una especie de carrera de relevos legislativa.

Clinton no logró ampliar significativamente el acceso a la atención médica durante su presidencia, que se extendió de 1993 a 2001. Obama tomó el relevo cuando asumió el cargo en 2009 y promulgó la Ley de Atención Médica Asequible en 2010, que Biden ha ampliado y prometido defender ante Trump, quien ha vuelto a enfilar contra la legislación.

Carter, el único expresidente demócrata ausente en Nueva York

El único presidente demócrata vivo que no estuvo en Nueva York para la recaudación de fondos es Jimmy Carter, de 99 años, quien permanece en cuidados paliativos en Georgia y no hará ninguna declaración pública.

Cuando Carter se postuló para presidente en 1976 siendo un exgobernador de Georgia poco conocido, Biden asumió un riesgo político al convertirse en el primer senador en ejercicio que lo respaldó.

Los funcionarios de campaña no han dicho cuánto esperan recaudar con el evento. Pero dijeron que una recaudación de fondos en la que participaron Biden y Obama en diciembre recaudó casi 3 millones de dólares.