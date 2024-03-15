"No puedo apoyar a Trump con la conciencia tranquila": Pence se niega a respaldar la candidatura a la Casa Blanca de su antiguo jefe

Video ¿Nuevas acusaciones de Pence contra Trump pueden afectar la aspiración presidencial del exmandatario? Lo analizamos

El exvicepresidente Mike Pence aseguró este viernes que no respaldará a Donald Trump en las elecciones de 2024.

" No debería sorprender que no respalde a Donald Trump este año", dijo en una entrevista con Fox News Channel el viernes, interviniendo por primera vez desde que el expresidente se convirtió en el presunto candidato republicano.

En la entrevista con el programa "The Story with Martha MacCallum", Pence dijo que estaba "increíblemente orgulloso" de su historial y el de Trump en el cargo, pero dijo: "Durante mi campaña presidencial dejé en claro que había profundas diferencias entre el presidente y yo. No solo en nuestra diferencia sobre mis deberes constitucionales que ejercí el 6 de enero".

“Donald Trump está siguiendo y articulando una agenda que está en desacuerdo con la agenda conservadora con la que gobernamos durante nuestros cuatro años. Y es por eso que no puedo apoyar a Donald Trump en esta campaña con la conciencia tranquila", afirmó.

Pence se negó a decir por quién votaría: “Me guardaré mi voto para mí”, dijo, pero dejó en claro que no sería Biden.

“Nunca votaría por Joe Biden”, dijo. “Soy republicano”.

Una minoría republicana que se opone a la candidatura de Trump

Pence se postuló contra Trump para la nominación de su partido, pero abandonó su candidatura antes de que comenzara la votación el año pasado.

La decisión convierte a Pence en el último de una serie de altos funcionarios de la administración Trump que se han negado a respaldar el intento de su exjefe de regresar a la Oficina Oval. Si bien los miembros republicanos del Congreso y otros funcionarios republicanos se han unido en gran medida detrás de Trump, una minoría ruidosa ha seguido oponiéndose a su candidatura.

El exvicepresidente Mike Pence habla durante un evento de Associated Press, el 3 de octubre de 2023, en Washington. Imagen Jacquelyn Martin/AP

También marca el final de una metamorfosis para Pence, quien durante mucho tiempo había sido visto como uno de los defensores más leales de Trump, pero rompió con su dos veces compañero de fórmula al negarse a aceptar el plan inconstitucional de Trump para tratar de permanecer en el poder después de perder la presidencia.

Cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, tratando de interrumpir la certificación de la victoria de Joe Biden, Pence se vio obligado a huir a un muelle de carga del Senado mientras los alborotadores gritaban: “¡Cuelguen a Mike Pence!” afuera.

Las advertencias de Pence sobre Biden

Para participar en los debates de las primarias republicanas, se pidió a Pence que firmara un compromiso en el que decía que apoyaría al eventual candidato del partido. Y durante el primer debate en Milwaukee, Pence estuvo entre los candidatos que levantaron la mano cuando se les preguntó si apoyarían a Trump incluso si fuera condenado en una de sus cuatro acusaciones penales.

Pero Pence había dejado claro que había llegado a albergar serias reservas sobre las acciones de Trump y sus posturas políticas.

“Creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos y cualquiera que le pida a alguien que se ponga por encima de la Constitución nunca debería volver a ser presidente de Estados Unidos”, dijo durante su discurso de lanzamiento de campaña.

A medida que avanzaba la campaña, hizo sonar las alarmas sobre la resistencia del partido a enviar ayuda a Ucrania y llamó a sus compañeros republicanos a rechazar lo que llamó el “canto de sirena del populismo” propugnado por Trump y sus seguidores.

