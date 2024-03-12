Aliados de Trump toman control del Partido Republicano con despidos y el desmantelamiento de su estructura

Apenas días después de instalar su nuevo equipo de liderazgo en el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), los aliados del expresidente Donald Trump despidieron a más de 60 personas de departamentos clave dentro del partido.

Se trata de una agresiva maniobra que consolida aún más la toma de control por parte del expresidente Trump de la maquinaria política y de recaudación de fondos del Partido Republicano.

El viernes el RNC votó a favor de instalar el liderazgo seleccionado por Donald Trump, mientras el expresidente se acerca a una tercera nominación presidencial consecutiva.

Michael Whatley, un republicano de Carolina del Norte que se ha hecho eco de las falsas teorías de Trump sobre el fraude electoral, es el nuevo presidente nacional del partido. Y Lara Trump, la nuera del expresidente, es ahora la copresidenta.

El jefe funcional del RNC es Chris LaCivita, quien ahora cumplirá el rol de jefe de gabinete del comité, al mismo tiempo mantendrá su puesto como uno de los principales asesores de Trump. Agencias informaron que LaCivita promete implementar cambios radicales en todos los niveles del RNC para garantizar que funcione como una extensión de la campaña de Trump.

Despidos masivos y toma de control del partido

Entre las personas despedidas del RNC, hay líderes de alto nivel de política, datos y comunicaciones. Además, reportaron medios, los despidos incluyeron al personal que dirigía los centros comunitarios del comité, para construir relaciones con grupos minoritarios en algunos estados de tendencia demócrata.

"El RNC será la vanguardia de un movimiento que trabajará incansablemente todos los días para elegir a nuestro candidato, Donald J. Trump, como el 47º presidente de Estados Unidos", dijo Whatley a los miembros del RNC.



Ahora que los aliados de Trump están en el poder de la estructura del partido, se espera que Whatley conduzca al partido hacia un apoyo rotundo a Trump. Whatley reemplazó a la ahora expresidenta Ronna McDaniel quien se fue del liderazgo tras perder el apoyo de figuras de MAGA, "Make America Great Again", el eslogan con el que se identifica a Trump y sus seguidores.

McDaniel fue elegida personalmente por Trump para dirigir el comité hace siete años, pero fue obligada a dimitir después de que la culparan cada vez más por las pérdidas de los últimos años. "Si dedicamos nuestro tiempo a atacarnos unos a otros (entre republicanos), garantizamos que los demócratas van a ganar", dijo McDaniel a su salida.

La 'familia' Trump al poder, el dinero del RNC y los gastos legales

Lara Trump, acompañada por su esposo, Eric Trump, fue recibida como una celebridad en el Partido Republicano, y los miembros hacían fila para tomarse fotos con ella.

Se espera que Lara Trump se centre principalmente en la recaudación de fondos y las apariciones en los medios. Cuando Trump anunció sus planes de reemplazar el liderazgo del partido, surgieron dudas sobre si el comité pagaría sus facturas.

Esas preguntas se intensificaron después de que Lara Trump dijera el mes pasado que no estaba familiarizada con las reglas del partido sobre el pago de los honorarios legales de su suegro, pero pensaba que la idea obtendría un amplio apoyo entre los votantes republicanos. Ante mensajes tan contradictorios, algunos miembros del Comité Nacional Republicano se mantienen escépticos.

El equipo de Trump dijo que no utilizaría el Comité Republicano para pagar sus crecientes facturas legales personales. Pero Trump y sus aliados tendrán un control firme de la maquinaria política y de recaudación de fondos del partido.

LaCivita trató de calmar las preocupaciones de algunos miembros del RNC de que el comité, que ya tiene problemas de liquidez, ayudaría a pagar las facturas legales de Trump.

Trump enfrenta cuatro acusaciones penales y un total de 91 cargos, así como una sentencia por fraude civil de 355 millones de dólares, que está apelando. Su comité de acción política afiliado, Save America, ha gastado 76 millones de dólares en los últimos dos años en abogados.

Las personas que especulan acerca de que el RNC pagará facturas legales, dijo LaCivita, lo hacen “puramente para tratar de perjudicar a los donantes”.