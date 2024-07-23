Kamala Harris consigue el apoyo de la mayoría de delegados: así planea el partido una votación virtual antes de la convención

El mismo día que se conoció que, según una encuesta de AP, la vicepresidenta Kamala Harris cuenta el apoyo de suficientes delegados como para convertirse en la candidata demócrata contra el republicano Donald Trump, el partido hizo público un documento en el que delinea la forma en que pretende elegir sus candidatos en una votación virtual antes de la convención.

Eso, unido a la falta de un nombre que desafíe la candidatura de Harris, a que su campaña asegura que ha recaudado $100 millones desde el domingo y a que numerosos dirigentes han expresado ya su apoyo a la vicepresidenta, parece encaminar al Partido Demócrata a una senda de unión en torno a la vicepresidenta tras semanas de drama interno desde el pobre desempeño del presidente Joe Biden en el debate del 27 de junio con Trump.



El lunes por la noche, varias delegaciones estatales del partido se reunieron para confirmar su apoyo a Harris, incluidas Texas y su estado natal de California. Harris reunía así el apoyo de más de los 1,976 delegados que necesitaría para ganar en una primera votación, según el recuento de AP. Un delegado contactado por la agencia no nombró a ningún otro candidato.

PUBLICIDAD

El recuento de AP se basa en entrevistas con delegados individuales, declaraciones públicas de partidos estatales, muchos de los cuales han anunciado que sus delegaciones apoyan a Harris en masa, y declaraciones públicas y respaldos de delegados individuales.

El presidente demócrata del estado de California, Rusty Hicks, dijo que entre el 75% y el 80% de la delegación del estado estaba en una llamada el martes y apoyaron unánimemente a Harris. "No he oído a nadie mencionar o pedir a ningún otro candidato", dijo Hicks. "La votación de esta noche fue trascendental".

Aun así, la AP todavía no considera a Harris como la nominada, ya que los delegados todavía son libres de votar por el candidato de su elección.

El Partido Demócrata planea una votación adelantada

Después de que los medios estadounidenses informaran el lunes por la noche que la mayoría de los delegados demócratas (cerca de 4,000 personas encargadas de nominar oficialmente durante esa cita al aspirante presidencial) han mostrado su intención de apoyar a Harris, la vicepresidenta se declaró "orgullosa" de contar con "el amplio apoyo necesario" de esos representantes del partido y dijo que espera "aceptar pronto formalmente" la nominación.

Los demócratas no se esperen hasta la cumbre partidista. Antes de la renuncia de Biden estaba previsto nombrar al aspirante mediante un sistema de votación telemática durante la primera semana de agosto y el partido no ha anunciado un cambio de planes.

PUBLICIDAD

"Trabajando con el Comité de Reglas de la Convención, el Partido Demócrata está listo para mover la porción de nominación de la convención a un formato electrónico para asegurar que los nominados a presidente y vicepresidente son certificados antes de los plazos de las boletas", señala un memorándum publicado por el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, y la copresidenta del Comité de Reglas, Minyon Moore.

Según The Washington Post, para entrar en la votación se requerirá el aval de 300 delegados y no más de 50 de un mismo estado, y, aunque las fechas concretas del proceso se espera estén confirmadas este miércoles, tras la reunión del Comité de Reglas, el proceso debería estar finalizado el 7 de agosto.

Descartan así una convención abierta en la que diferentes candidatos compitan en persona para integrar la candidatura por la cuestión de los plazos.

Video Kamala Harris resalta el legado de Biden en su primer mensaje tras la renuncia del presidente a la candidatura



En declaraciones al personal de campaña en Wilmington, Delaware, Harris reconoció la “montaña rusa” de las últimas semanas, pero expresó confianza en su nuevo equipo de campaña.

"Mi intención es salir y ganar esta nominación", dijo Harris. Rápidamente, se inclinó hacia los temas que serán prominentes en su campaña contra Trump durante los próximos 100 días, contrastando su tiempo como fiscal con las condenas por delitos graves de Trump (“Conozco el tipo de Donald Trump”, dijo) y presentándose como una defensora de oportunidades económicas y acceso al aborto.

"Nuestra lucha por el futuro es también una lucha por las libertades", afirmó. "El testigo está en nuestras manos".

PUBLICIDAD

Harris se dirigía al estado de Wisconsin, campo de batalla, este martes, mientras su campaña para la Casa Blanca se acelera. El evento en Milwaukee será su primero de campaña en toda regla desde que anunció su candidatura.



"El nombre ha cambiado en la parte superior de la lista, pero la misión no ha cambiado en absoluto", dijo Biden en sus primeros comentarios públicos desde que anunció su decisión de hacerse a un lado, prometiendo que "no irá a ninguna parte" y que planea hacer campaña a nombre de Harris. El presidente declaró que su decisión de retirarse y apoyar a Kamala "fue lo correcto".

El domingo por la tarde, la campaña de Biden cambió formalmente su nombre a Harris for President, lo que refleja que ella está heredando su operación política de más de 1,000 empleados y un fondo que ascendía a casi 96 millones de dólares a finales de junio. Agregó 81 millones de dólares a ese total en las primeras 24 horas después del respaldo de Biden, dijo su campaña, un récord presidencial de recaudación de fondos, con contribuciones de más de 888,000 donantes.

Asegurar la nominación fue solo el primer elemento en la asombrosa lista de tareas políticas de Harris después de enterarse de los planes de Biden de abandonar la carrera el domingo por la mañana en una llamada con el presidente. También debe elegir un compañero de fórmula y hacer girar una operación política masiva que se había construido para reelegir a Biden para impulsar su candidatura.

Con información de AP y AFP.