Qué nombres destacan como candidatos a vicepresidente si Kamala Harris gana la nominación demócrata

Luego de la renuncia del presidente Joe Biden a su campaña a la reelección, el Partido Demócrata supera una crisis, pero comienza a transitar por una nueva: la de escoger a contrarreloj al sustituto o sustituta del mandatario y a su vez, quién lo acompañará como aspirante a la vicepresidencia en las elecciones de noviembre para enfrentar a Donald Trump y JD Vance.

Lo primera prueba parece estar cerca de completarse. La última palabra la tienen los delegados del partido: 3,900 personas con perfiles muy variados y en su mayor parte completamente desconocidos para la opinión pública. Pero Kamala Harris ya parece contar con el número necesario de delegados que apoyan su candidatura.

En caso de que se convirtiera finalmente en candidata demócrata, como todo apunta, lo que no está tan claro es quién podría ser su compañero de campaña. Estos son algunos de los nombres que circulan como posibles candidatos a la vicepresidencia de EEUU.

De izquierda a derecha, el gobernador de Kentucky Andy Beshear, el gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper y el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro. Imagen Univision/AP

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear

Andy Beshear, de 46 años, ha comenzado a sonar entre los demócratas para ser el candidato a la vicepresidencia, a pesar de que procede de un estado totalmente irrelevante para la estrategia de los demócratas en el Colegio Electoral. Sin embargo, Beshear se ha labrado una exitosa carrera política en un estado fuertemente republicano y es justo por ello que podría apelar a un importante sector de ese partido, especialmente a la población blanca, conservadora y cristiana que rechaza el trumpismo.

“Trabajando con el congreso estatal, el gobernador Beshear ha conseguido cosas que algunos decían que nunca serían posibles, como aprobar las apuestas en el deporte y legalizar el cannabis para uso medicinal”, dice el sitio web del gobernador.

Como gobernador, ha vetado leyes que prohibían el aborto y la atención a jóvenes transexuales, aunque los vetos fueron anulados por la asamblea legislativa, dominada por los republicanos.

Beshear es una de las figuras más jóvenes dentro del Partido Demócrata y cumple con el cambio generacional que muchos piden dentro del electorado estadounidense.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro

Shapiro lidera el estado más indeciso en las elecciones de noviembre y también figura entre los nombres que se barajan tanto como para candidato a la presidencia demócrata como a la vicepresidencia. Cualquier triunfo en una elección presidencial pasa por Pensilvania y colocar a Shapiro en cualquier lugar de la fórmula que forma la pareja hacia la Casa Blanca puede ser determinante.

El político de 51 años fue elegido en noviembre de 2022 con una convincente victoria sobre un rival conservador. Había sido elegido anteriormente dos veces fiscal general del estado.

Shapiro condenó a sacerdotes católicos que habían abusado sexualmente de miles de niños y procesó a Purdue Pharma, fabricante del potente analgésico opiáceo OxyContin.

El gobernador de Pensilvania es además un orador eficaz y un centrista declarado, cualidades que podrían impulsarle a un cargo nacional.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper

Cooper cumple su segundo mandato como gobernador de Carolina del Norte y también suena como un posible candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata.

Nació y creció en el condado de Nash, donde asistió a escuelas públicas antes de licenciarse en Derecho por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Antes de su elección como gobernador, Cooper fue fiscal general del estado durante cuatro mandatos. Además, se inició en el servicio público en la Cámara de Representantes y el Senado de Carolina del Norte, donde fue líder de la mayoría. Antes de eso, ejerció la abogacía durante 18 años y dirigió su bufete.

“El gobernador Cooper negoció y firmó una legislación energética que exige a las empresas de servicios públicos de Carolina del Norte reducir las emisiones de carbono de la generación de electricidad en un 70% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050”, dice el sitio web del gobernador.

El gobernador de California, Gavin Newsom

Gavin Newsom es originario de San Francisco y se involucró en la política como voluntario para la campaña para alcalde de Willie Brown en 1995. Dos años más tarde, el alcalde Brown nombró a Newsom para un puesto vacante en la Junta de Supervisores de San Francisco, donde luego fue elegido y reelegido.

Luego, Newsom se convirtió en alcalde y recibió atención nacional en 2004 cuando ordenó al secretario de San Francisco que emitiera licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.

Fue elegido vicegobernador en 2010 e impulsó una agenda progresista cuando se postuló con éxito para gobernador ocho años después. Ahora en su segundo mandato, dice que está “defendiendo los valores de California, desde los derechos civiles hasta la inmigración, la protección ambiental, el acceso a escuelas de calidad en todos los niveles y la justicia”, según su biografía oficial.

Newsom, de 56 años, ha mantenido un alto perfil nacional este año, desafiando a políticos republicanos en apariciones públicas a pesar de no ser candidato. Favorito de muchos a liderar la candidatura, ha sido, sin embargo, uno de los defensores más acérrimos de Biden incluso cuando aumentaron las críticas tras el vacilante desempeño del presidente en el debate. Y no tardó en expresar su apoyo a Harris cuando se supo que el presidente desistía de ser candidato.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer

Otra favorita de muchos para liderar la candidatura, Gretchen Whitmer ha crecido rápidamente en protagonismo dentro del Partido Demócrata desde que ganó por primera vez las elecciones en Michigan en 2018, después de servir durante una década y media en la Legislatura estatal.

Su perfil nacional creció significativamente durante los últimos años de la presidencia de Donald Trump, cuando emergió como una de las voces más efectivas del Partido Demócrata oponiéndose al entonces presidente. Fue la encargada de dar la respuesta demócrata al discurso del Estado de la Unión de 2020 de Trump y frecuentemente chocó con él sobre cómo el gobierno federal manejó la pandemia de COVID-19.

Cerca de finales de 2020, el FBI descubrió un complot para secuestrar a Whitmer, lo que llevó a que nueve hombres fueran condenados por un jurado o se declararan culpables.

La demócrata de 52 años ha estado trabajando para impulsar su perfil nacional. Se reunió con Biden en 2020 mientras él consideraba a quién seleccionar como compañero de fórmula y actualmente se encuentra en una gira de prensa nacional para sus nuevas memorias. Whitmer también ha creado un comité nacional de acción política que ha recaudado millones en este ciclo electoral.

Mark Kelly, senador de Arizona

Kelly es muy querido entre las élites del Partido Demócrata de acuerdo con Reuters y esto se debe a que Kelly da un tono relativamente moderado a las discusiones en un estado muy disputado que tradicionalmente ha favorecido a los republicanos, pero que Biden ganó en 2020.

Kelly fue capitán de la Armada y en 1996 fue seleccionado como astronauta en la misma promoción de la NASA que su hermano gemelo idéntico Scott.

“El senador Kelly ha superado el estancamiento de Washington para ofrecer resultados reales a los arizonenses. En su primer año, desempeñó un papel clave en la elaboración y aprobación de la histórica ley bipartidista de infraestructura, que está mejorando las carreteras, los puentes, los sistemas de agua, los puertos de entrada, el acceso a internet de alta velocidad, la respuesta a los incendios forestales y mucho más en Arizona”, dice el sitio web del senador.

Pete Buttigieg, secretario de Transporte

Pete Buttigieg, actual secretario de Transporte, también compitió contra Kamala Harris y Joe Biden en las primarias de 2020. En sus actos de campaña se describió como un centrista y enfocó su proyección en sus tiempos como alcalde de South Bend, en Indiana, y como veterano de Afganistán.

Fue el primer hombre abiertamente gay en lanzar una campaña competitiva a la presidencia y el primero en obtener delegados en las primarias para la nominación presidencial de un partido importante. Ha sido también el primer secretario del gabinete confirmado por el Senado que pertenece a la comunidad LGBTQ.

Buttigieg ha recibido críticas como secreteario de Transporte y él mismo ha sido muy crítico con todos los incidentes que se han registrado últimamente en la industria aérea. El exalcalde de South Bend es un buen comunicador y su habitual presencia debatiendo en Fox News le ha valido halagos y lo ha hecho más conocido.

La Casa Blanca espera poca competencia contra Kamala Harris

En la Casa Blanca no creen que Harris sea desafiada tras el respaldo de Biden a su candidatura, según una persona familiarizada con las discusiones y que fue consultada por la agencia AP.

Entre los primeros nombres que sonaban para buscar la candidatura a la presidencia estaban el de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, pero ella ya ha dicho que no se presentará, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, otro posible nombre para la candidatura, ha afirmado que apoyaría a Harris si se convirtiera en la candidata.

Otros nombres que se habían barajado como aspirantes viables a la candidatura presidencial eran Shapiro y Cooper, pero también parecen poco propensos a presentarse a la luz del respaldo de Biden a Harris y la previsible ventaja en recaudación de fondos que tendría sobre cualquier otro.

Con información de AP.

