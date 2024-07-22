La campaña de Kamala Harris recauda casi $50 millones tras la renuncia de Joe Biden a ser candidato

Video Kamala Harris, la demócrata que buscará ser la primera presidenta de EEUU: este es su perfil político

“Desde el apoyo del presidente a la vicepresidenta Harris en la tarde de ayer, estadounidenses de a pie han dado $49.6 millones en donaciones de base a su campaña”, dijo Lauren Hitt portavoz de la campaña en un comunicado citado por medios.

Hasta las 9 de la noche del Este, la plataforma ActBlue, la principal herramienta de gestión de pequeñas donaciones con que ciudadanos pueden apoyar a los candidatos demócratas, había reporta $46.7 millones. “Este ha sido el día con más donaciones del ciclo de 2024”, señaló ActBlue en su cuenta de X (antes Twitter).

Según The New York Times, el anterior día con más donaciones fue el del fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, en septiembre de 2020, cuando se recibieron por ActBlue $73.5 millones.

Este entusiasmo que parece haber despertado entre los donantes demócratas la salida de Biden, cuyas actuaciones habían despertado enormes dudas sobre su edad, no igualó, sin embargo, a los $53 millones que reportó la campaña de Donald Trump tras el veredicto de culpabilidad en 34 cargos en Nueva York.

La campaña cambia de nombre a "Harris para presidenta"

Poco después de que Biden anunciara su renuncia a seguir siendo el candidato del Partido Demócrata, la campaña del presidente cambió oficialmente de nombre a “Harris para presidenta”, en una muestra de que hereda toda la operación, con mil empleados y más de $90 millones en efectivo.

Harris pasó gran parte del domingo rodeada de su familia y haciendo más de cien llamadas a dirigentes demócratas para tratar de garantizarse la nominación oficial del partido, según una fuente cercana citada por AP.

La vicepresidenta expresó a los miembros de su partido gratitud por el apoyo de Biden pero insistió en que pretendía ganarse ella la nominación por su propio derecho, según la fuente.

De acuerdo con The New York Times, la campaña Biden-Harris se puso en contacto con su comité nacional de finanzas para animar a que sigan recaudando fondos.

