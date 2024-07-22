Kamala Harris estuvo al frente del tema migratorio y los republicanos lo usarán en su contra

Además de su faceta de activa defensora y promotora del derecho al aborto en EEUU, Kamala Harris también ha desempeñado una vicepresidencia marcada por el tema migratorio, un rol asignado por Biden, al punto de que los republicanos la empezaron a llamar despectivamente la "zar de la inmigración".

Sin embargo, el papel de Harris ha sido bastante más específico y más allá de la frontera se centró en tratar de resolver las principales causas de la inmigración desde países como Guatemala, El Salvador, Honduras y México, buscando generar más oportunidades e incentivos para que menos personas se vean obligadas a emigrar.

Biden le asignó a Kamala Harris la misma tarea compleja y políticamente ingrata que Barack Obama le dio a él cuando era su vicepresidente.

En los últimos años el tema migratorio se ha vuelto cada vez más espinoso y polarizado y ha sido una de las principales banderas partidistas que los republicanos están empleando para desacreditar al gobierno de Biden-Harris.

Aunque el papel de Kamala en la inmigración ha estado enfocado como una labor más a largo plazo, no dirigida a resolver los problemas inmediatos en la frontera, los republicanos no han dudado en atacarla a ella por la crisis migratoria, a la vez que varias declaraciones suyas le han valido también la crítica de algunos votantes y compañeros de su propio partido.

Tras conocerse la retirada de Biden y su apoyo a Harris como candidata, Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC, dijo a Univision Noticias temer por el futuro de millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.

““Harris no ha brillado en ese tema (migratorio) (...) Queremos ver una agenda más allá de lo mostrado hasta ahora y le pedimos que cumpla todas las promesas de campaña del presidente Biden”, declaró.

Kamala Harris y su papel para atender las causas de la inmigración

En medio de una importante afluencia de niños migrantes no acompañados llegando por la frontera en marzo de 2021, apenas tres meses después de asumir la vicepresidencia, Biden le encargó a Harris un esfuerzo diplomático en el llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para apuntar a las causas que estaban propiciando el incremento de la emigración desde esos países, golpeados duramente por la pandemia del coronavirus y el seguido impacto de huracanes.

Tras las críticas y el constante escrutinio sobre el rol de la vicepresidenta, la administración intentó esclarecer los límites de su asignación: mientras el gobierno se ocupaba de abordar los desafíos de la frontera, el papel de Harris era pensar a largo plazo y llegar a la raíz del problema.

“Los problemas, por supuesto, no ocurrieron de la noche a la mañana, y las soluciones no se lograrán de la noche a la mañana”, dijo Harris entonces en una entrevista.



En una hoja informativa publicada por la Casa Blanca en marzo de 2024, a tres años de que la vicepresidenta asumiera su rol de enfrentar las causas que provocan la inmigración en Centroamérica, se definía su tarea en cinco pilares: "1) Abordar la inseguridad económica y la desigualdad; 2) Combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática; 3) Promoción de los derechos humanos y derechos laborales; 4) Contrarrestar y prevenir la violencia; y 5) Combatir la violencia sexual y de género".

Para ello, además de sus reiteradas reuniones con los líderes gubernamentales, Harris buscó apoyo del sector privado y la llamada Asociación para Centroamérica, que actúa como enlace entre empresas y el gobierno de EEUU. Según la Casa Blanca, el gobierno Biden-Harris ha apoyado a hasta 23,000 empresas del sector privado que operan en el Triángulo Norte para crear y mantener unos 250,000 empleos en la región. Las empresas han recibido cerca de $3,000 millones para ayudar a comunidades en Centroamérica a afrontar la pobreza y la violencia, y permitir que sus ciudadanos puedan tener vidas plenas allí.

Kamala Harris también fue clave en el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza, en el que los demócratas hacían concesiones importantes a los republicanos, a pesar de lo cual no se logró debido a las presiones de Trump, que quería impedir que Biden se apuntara un triunfo en pleana campaña electoral.

Sin embargo, aunque la administración intentó dejar clara la naturaleza de la labor de Kamala Harris en abordar la inmigración de Centroamérica, y ha destacado sus logros y compromisos en ese proyecto, el rol de la vicepresidenta no siempre quedó claro y fue cuestionado no solo por republicanos, si no también por los medios de prensa y hasta algunas voces demócratas.

El hecho de que la inmigración proveniente del Triángulo Norte se viera eclipsada en los últimos tiempos por la de otros países de Sudamérica y el Caribe no hizo si no aumentar el escrutinio sobre la misión de Harris, en medio de una complicada realidad en la frontera. Además, sus propios errores y polémicas respuestas no hicieron más que complicar el estado de opinión sobre su labor en relación con el tema migratorio.

"No vengan": el polémico llamado de Kamala Harris a los migrantes

En su primer viaje internacional como vicepresidenta de Estados Unidos, en junio de 2021, Harris visitó Guatemala en lo que describió como un viaje exploratorio para evaluar si misión de tratar las causas de la emigración.

Desde allí, en su estreno al frente de ese proyecto de su administración, Harris lanzó un llamado a los migrantes de ese país a no intentar llegar a Estados Unidos de forma ilegal ya que el viaje era peligros y solo beneficiaba a los traficantes de persona. Además, advirtió, serían rechazados en la frontera.

"No vengan, no vengan", dijo en unas declaraciones que fueron criticadas duramente por activistas y organizaciones de derechos de los migrantes.

Video “No vengan”: el contundente mensaje de Kamala Harris sobre migración en su primer viaje internacional



En otro momento bastante sonado Harris buscó ridiculizar la pregunta de su entrevistador de NBC News sobre por qué ella no había estado en la frontera e inicialmente intentó decir que sí había estado, pero luego respondió que tampoco había estado en Europa, un comentario desafortunado y tachado de simplista. No había pasado un mes de la entrevista cuando Harris por fin viajó a la frontera con México.

En general, el primer año del gobierno de Biden estuvo marcado por críticas y un intenso escrutinio mediático hacia la vicepresidenta y su papel en el tema migratorio, así como por ciertos traspiés de comunicación con los medios y algunos conflictos internos de su oficina, según reportes.

Los esperados ataques republicanos a Kamala Harris por su rol en la inmigración

El término de "zar de la inmigración" fue empleado por los republicanos contra Harris de forma despectiva desde 2021, con el objetivo de convertirla en blanco fácil de las críticas a la gestión migratoria del gobierno, a pesar de que su rol no estaba directamente vinculado a la realidad diaria en la frontera.

Pero ese dato ha sido ignorado a posta por los republicanos, que han seguido usando la narrativa de la crisis en la frontera contra la vicepresidenta. De hecho, el año passado, en un gesto simbólico, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, envió a inmigrantes en autobuses frente a la residencia de la vicepresidente en el Observatorio Naval.

Apenas unos días antes de que Biden anunciara su retirada, durante la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana, Kamala Harris se convirtió en un blanco importante de las críticas de los oradores del día, apelando a su papel en el tema migratorio.

Una de ellas fue Nikki Haley, ex embajadora de Trump ante la ONU y quien fuera luego su rival en las primarias republicanas. “Kamala tenía un trabajo. Un trabajo”, dijo Haley. “Y es era arreglar la frontera. Ahora imagínala a cargo de todo el país”, agregó.

El domingo, tras conocerse el anuncio de Biden y su apoyo a la candidatura de Harris, los aliados de Trump enseguida empezaron a cargar contra la vicepresidenta y a reedirigir la campaña hacia ella, preparando anuncios anti-Harris y diseñando una nuevo línea de ataque contra la posible rival de Trump.

Apenas minutos después del anuncio de Biden, MAGA Inc, principal super PAC pro-Trump, anunció que lanzaría rápidamente anuncios enfocados en Biden en Pensilvania, Georgia y Arizona y el Comité Nacional Republicano se apresuró a publicar un video atacando a Harris por las políticas de inmigración de la administración de Biden, un tema crucial en la camaña electoral.



“Kamala Harris posee todo el historial político de izquierda de Joe Biden”, dijo Donald Trump Jr. en Truth Social. “La única diferencia es que ella es incluso más liberal y menos competente que Joe, lo cual es mucho decir. ¡¡¡La pusieron a cargo de la frontera y vimos la peor invasión de ilegales en nuestra historia!!!”, agregó.

Por el momento Trump no ha hablado directamente de Harris desde que se conoció la renuncia de Biden y su apoyo a la candidatura de la vicepresidenta, pero dijo que “quienquiera que la izquierda ponga ahora” sería un eco de Biden. Apenas un día antes, en un mitin el sábado en Michigan, Trump se burló de Kamala Harris y su forma de reír.

“Yo la llamo Kamala Sonriente”, dijo Trump. “¿Alguna vez la han visto reírse? Está loca. Ya saben, se pueden decir muchas cosas con una risa. No, ella está loca. Está loca”, agregó.

La probable candidatura de Harris llega en plena caída de los arrestos en la frontera

El gran aumento de cruces ilegales de migrantes por la frontera sur se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para la actual administración, pero tras la implementación de nuevas medidas los números han comenzado a bajar y según cifras de la CBP, la cifra de encuentros con migrantes en junio fue el total mensual más bajo de la frontera desde enero de 2021, cuando Biden asumió el poder.

Desde que entró en vigor el decreto del presidente Joe Biden que suspende la tramitación de las solicitudes de asilo de quienes cruzan ilegalmente la frontera mientras se superen determinados niveles, las detenciones han caído en un 40%.

El Departamento de Seguridad Nacional (NHS) reportó que la media para siete días de encuentros con inmigrantes que entraron ilegalmente al país cayó hasta los 2,400 al día, “su nivel más bajo desde el 17 de enero de 2021”.

Pero a pesar de esta drástica caída en las cifras de arrestos diarios en la frontera, los republicanos siguen usando el tema para atacar a Biden y su vicepresidenta Harris, y hacer campaña política a poco de las elecciones de noviembre, hablando engañosamente de una "invasión" en la frontera y prometiendo retomar la construcción del muro fronterizo.