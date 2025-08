Qué dicen algunos congresistas demócratas que piden a Biden renunciar a su candidatura

La amenazada campaña de reelección del presidente Joe Biden vivió esta semana momentos de crisis cuando la exjefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que “depende del presidente decidir” si debe permanecer en la carrera.

Más de una veintena de congresistas demócratas se han sumado a las voces que le piden al mandatario que abandone la candidatura demócrata tras su deficiente debate ante Trump hace varios días que generó serias dudas sobre su capacidad cognitiva e incluso física para afrontar la campaña, pero especialmente, otros cuatro años si gana en noviembre.

Pero el temor más importante es si Biden podrá realmente derrotar a Donald Trump, luego de publicadas encuestas que no lo favorecen.

Además, una voz fuera del mundo político pero íntimamente ligada al Partido Demócrata por su activismo, el famoso donante y reconocido actor George Clooney, publicó una columna en la que dice que Biden no debería postularse.

El diario The Washington Post publicó una encuesta que revela que el 54% de los demócratas cree que el presidente no debería presentarse a la reelección.



Estos son algunos de los congresistas demócratas que han pedido públicamente a Biden que se retire de la campaña y lo que han dicho para justificar su decisión:

Mike Levin, representante por California

"Hacer esta declaración no es fácil. Tengo un profundo respeto por las más de cinco décadas de servicio público del presidente Biden y un increíble aprecio por el trabajo que hemos realizado juntos durante estos últimos tres años y medio. Pero creo que ha llegado el momento de que el presidente Biden pase la antorcha".

Peter Welch, senador por Vermont

Se convirtió el miércoles en el primer senador demócrata en pedir públicamente a Biden que se retire y dé paso a otro candidato para enfrentar a Trump en noviembre.

"No podemos no ver lo que vimos", dijo Welch en una entrevista tras la publicación de un artículo de opinión en The Washington Post en el que hacía el llamamiento a Biden a retirarse. Welch dijo que los tropiezos del presidente en el debate reforzaron las preocupaciones sobre su capacidad para llevar a cabo una campaña exitosa.

"La edad fue un gran tema al entrar en el debate, y fue una oportunidad, obviamente, que la Casa Blanca vio para poner fin a eso, y al salir del debate, lo intensificó. Y ese es un problema real", dijo el senador de 77 años.

Welch recalcó que pedirle a Biden que se retire fue una decisión "extremadamente difícil" porque él y los votantes de su estado natal “aman a Joe Biden” pero él cree que el presidente no está preparado para vencer a su rival republicano y que lo que hay que evitar a toda costa es un segundo mandato de Trump, lo cual sería "una catástrofe" y echaría por tierra todo lo que ha logrado el propio Biden en los últimos años.

Earl Blumenauer, representante por Oregon

Se convirtió el miércoles en el noveno representante que pide a Biden públicamente que retire su candidatura. Bluemenauer, de 75 años, se retirará del Congreso a finales de 2024.

“Si bien esta es una decisión del presidente y la primera dama, espero que lleguen a la conclusión que yo y otros sacamos: el presidente Biden no debería ser el candidato presidencial demócrata”, dijo Blumenauer en un comunicado. "Es una conclusión dolorosa y difícil, pero no tengo ninguna duda de que todos estaremos mejor servidos si el presidente se hace a un lado como candidato demócrata y gestiona una transición bajo sus términos".

"La cuestión que tiene ante sí el país es si el presidente debe continuar con su candidatura a la reelección", dijo Blumenauer. "No se trata sólo de extender su presidencia sino de proteger la democracia", agregó, a la vez que elogió el mandato de Biden, quien, dijo, “quedará registrado en la historia como el presidente más exitoso de los últimos 50 años”.

Pat Ryan, representante demócrata por Nueva York

Fue el octavo representante en pedir a Biden que se retire “por el bien del país”, advirtiendo que su candidatura podría facilitar la llegada nuevamente al poder a Donald Trump, lo cual sería una “amenaza existencial” para la democracia estadounidense.

Ryan dijo que ya no creía que Biden fuera capaz de presentar los argumentos necesarios para derrotar al expresidente y llamó al partido a considerar una competencia breve y abierta para reemplazarlo en la boleta.

“No estaría haciendo ningún favor si dijera que él es el mejor candidato para ocupar el cargo este otoño”, agregó Ryan en una entrevista telefónica con The New York Times. “Por el bien de nuestro país y de mis dos hijos pequeños, le pido a Joe Biden que se haga a un lado en las próximas elecciones y cumpla su promesa de ser un puente hacia una nueva generación de líderes. Realmente espero, de todo corazón, que él me escuche”.

Mickie Sherril, representante por Nueva Jersey

Se sumó el martes a la lista tras la reunión a puertas cerradas entre los demócratas de la Cámara de Representantes. En un comunicado publicado en X, Sherrill elogió la presidencia de Biden, pero le pidió públicamente que anunciara que no se postularía para la reelección "y que nos ayudara a guiarnos a través de un proceso hacia un nuevo candidato". "Hay demasiado en juego, y la amenaza es demasiado real, para permanecer en silencio", agregó Sherrill.

Adam Smith, representante por Washington

Es un demócrata de renombre, del comité de Servicios Militares. Smith pidió a Biden el lunes que pusiera fin a su candidatura "lo antes posible". Los candidatos presidenciales "deben ser capaces de exponer sus argumentos de forma clara, articulada y firme ante el pueblo estadounidense. Está claro que el presidente Biden ya no puede hacer frente a esta carga", dijo Smith en una entrevista en CNN.

"Esto es inaceptable. Hay mucho en juego. Donald Trump y el extremismo MAGA representan una amenaza existencial para nuestra nación y debemos estar en la posición más fuerte posible para ganar en esta elección”, dijo Smith, y agregó que si finalmente Biden es el candidato, él lo apoyará, pero no cree que su candidatura sea la decisión correcta.

"Si el presidente continúa su campaña, sería un error", dijo Smith. "Debería hacerse a un lado ahora para que podamos encontrar un nuevo candidato que nos coloque en la posición más fuerte posible para vencer a Donald Trump en noviembre", agregó.

Scott Peters, representante por California

"Hoy le pido al presidente Biden que se retire de la campaña presidencial. Hay mucho en juego y estamos en un camino perdido. Mi conciencia me exige que hable y anteponga la lealtad al país y a la democracia más allá de mi gran afecto y lealtad al presidente y a quienes lo rodean".

Angie Craig, representante por Minnesota

Dijo en un comunicado el fin de semana pasado que creía que Biden "debería hacerse a un lado para dejar paso a la próxima generación de liderazgo".

"Como líder electa, siento la responsabilidad de ser honesta acerca de lo que creo, incluso cuando sea difícil de escuchar", dijo. "Dado lo que vi y escuché del presidente durante el debate de la semana pasada en Atlanta, junto con la falta de una respuesta contundente del propio presidente después de ese debate, no creo que pueda hacer campaña de manera efectiva y ganarle a Donald Trump", agregó.

Mike Quigley, representante por Illinois

Dijo el viernes pasado en una entrevista a MSNBC: "Señor presidente, ha dejado su legado. Tenemos con usted la mayor deuda de gratitud. Lo único que puede hacer ahora para cimentarlo para siempre y evitar una catástrofe total es renunciar y dejar que alguien más haga esto".

Tras recibir críticas por sus opiniones, Quigley reiteró su posición el lunes en una entrevista a CNN y dijo que no se trata de lealtad sino de ser “pragmáticos” y buscar un candidato que garantice la victoria demócrata.

“Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, no solo está en juego la Casa Blanca, todos estos escaños van a estar muy, muy disputados y solo un puñado de escaños controlan ambas cámaras. Cada voto cuenta, por lo que es fundamental que la parte superior de la boleta sea muy fuerte”, añadió.

Seth Moulton, representante por Massachusetts

Fue el tercer congresista en funciones en decir públicamente que Biden no debería volver a postularse. En una entrevista el pasado jueves a WBUR, Moulton dijo que no cree que Biden pueda derrotar a Trump en noviembre.

"El presidente Biden ha prestado un enorme servicio a nuestro país, pero ahora es el momento de que siga los pasos de uno de nuestros padres fundadores, George Washington, y se haga a un lado para permitir que nuevos líderes se levanten y compitan contra Donald Trump", agregó Moulton.

Raúl Grijalva, representane por Arizona

Es un demócrata progresista que se convirtió en el segundo en llamar públicamente a Biden a que retire su candidatura, citando el estado "precario" de su campaña.

En una entrevista a The New York Times, Grijalva cuestionó que Biden pueda vencer a Trump y dijo que los demócratas debían "dar pelea". “Tenemos que ganar esta carrera, y tenemos que mantener la Cámara y el Senado”, dijo Grijalva, argumentando que una victoria de Trump significaría que todo lo que los demócratas han hecho bajo el gobierno de Biden “se vaya por la alcantarilla”.

Grijalva, también dejó claro que creía que Biden era "un buen hombre" y que lo apoyaría si finalmente es él el candidato.

Lloyd Doggett, representante por Texas

Fue el primero en decir públicamente que Biden debería apartarse de la carrera, en medio de un ambiente de caos y preocupación entre los demócratas tras el pobre desempeño de Biden en el debate.

“Nuestra consideración primordial debe ser quién tiene la mayor esperanza de salvar nuestra democracia de una toma autoritaria por parte de un criminal y su banda. Hay demasiado en juego para arriesgar una victoria de Trump; un riesgo demasiado grande para asumir que lo que no se pudo cambiar en un año, lo que no se cambió en el debate, se puede cambiar ahora", dijo Doggett en un comunicado el martes de la semana pasada. "El presidente Biden salvó nuestra democracia al liberarnos de Trump en 2020. No debe entregarnos a Trump en 2024", agregó.

Doggett, de 77 años, dijo tener la esperanza de que Biden "tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Le pido respetuosamente que lo haga”.

Además de estos 10 legisladores que han dicho públicamente que Biden debería retirar su candidatura, reportes de medios han mencionado también declaraciones de los representantes Jerry Nadler y Joe Morelle, de Nueva York y Mark Takano, de California, que en una llamada por Zoom de un grupo de demócratas de alto rango de la Cámara Baja también dijeron que el presidente debería abandonar la carrera. Sin embargo, tras una reunión con Biden, Jerry Nadler dio declaraciones y dijo que apoyaba "plenamente" al presidente. "Todo lo que diré es que el presidente dejó muy claro ayer que se presentará", dijo Nadler. "Y para mí eso es decisivo, tenemos que apoyarlo", agregó.

