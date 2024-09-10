La importancia crucial de Filadelfia, sede del primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump

Video ¿Cómo van los preparativos para el primer debate presidencial entre Trump y Kamala Harris? Te contamos

Ya está casi todo listo para el primer y esperado debate electoral esta noche entre Kamala Harris y Donald Trump. Y el escenario elegido no es para nada fruto de la casualidad.

Cuando la candidata a presidenta demócrata y su rival republicano inicien su cara a cara a las 9:00 pm EST en el National Constitution Center de Filadelfia, estarán dejando clara la importancia que tiene Pensilvania como uno de los estados clave para llegar a la Casa Blanca.

Aunque hay otros estados considerados fundamentales para ganar las elecciones de noviembre, como son Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona, uno de los valores añadidos de Pensilvania es que se trata del estado clave con más población.

Además, hay que recordar que el estado considerado como la cuna de la democracia estadounidense votó mayoritariamente por el ganador de los dos últimos comicios presidenciales.

Para este año, las encuestas indican que la victoria en Pensilvania puede estar más reñida que nunca, lo que hace que la elección de su ciudad más grande como sede del debate esta noche cobre aún más interés.

“Si ganas en Pensilvania, vas a ganar todo”

Trump y Harris son muy conscientes de la importancia de Pensilvania y, por ello, han visitado el estado varias veces en los últimos días.

La vicepresidenta planea regresar este mismo viernes. El expresidente republicano realizaba un mitin en el condado de Butler cuando fue objetivo de un intento de asesinato el 14 de julio.

Una derrota en ese estado hará más difícil recuperar los votos electorales en otras partes para ganar la presidencia.

Si atendemos a las estadísticas, lo que está en juego puede ser especialmente importante para Harris: ningún demócrata ha llegado a la Casa Blanca sin ganar en Pensilvania desde 1948.

Sus ciudadanos rompieron una racha de seis victorias demócratas en el estado cuando se decantaron por Trump en 2016. Después, volvieron a votar “azul” en 2020 para apoyar al presidente Joe Biden.

"Dicen que 'si ganas en Pensilvania, vas a ganar todo'", dijo Trump hace unas semanas durante un mitin realizado en la ciudad de Wilkes-Barre en este estado.

Los republicanos buscan hacer frente a la impopularidad de Trump en los suburbios cada vez más grandes y más liberales de Pensilvania, criticando el manejo de la economía por parte del gobierno de Biden.

Cómo repetir el 2020 en Pensilvania: el dilema de Kamala Harris

Harris, por su parte, busca volver a convencer a los grupos que se sumaron a la campaña electoral ganadora de Biden, que incluye a estudiantes universitarios, votantes negros y mujeres atraídas por la protección del derecho al aborto.

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania desde 2022, sonó de hecho como uno de los posibles candidatos a vicepresidente de Harris.

Tras conocerse la renuncia de Biden a la reelección, Shapiro señaló que haría "todo lo posible para ayudar a elegir a Kamala Harris como la 47ª presidenta de EEUU".

Esta, sin embargo, acabó eligiendo como número dos al gobernador de Minnesota, Tim Walz, perdiendo así una oportunidad para acercarse a los votantes de Pensilvania.

Los demócratas también dicen que será fundamental que Harris gane por un amplio margen en Filadelfia (la ciudad más grande del estado y donde los residentes negros son el grupo racial más numeroso) y sus suburbios; y también que reduzca la superioridad que Trump mantiene entre los votantes blancos en amplias franjas de las zonas rurales y pequeñas ciudades de Pensilvania.

La economía y la inflación, principales preocupaciones en Pensilvania

Filadelfia es tradicionalmente un bastión demócrata. Tras ganarlo en 2016, Trump dijo en 2020 dijo que "pasan cosas malas", lo que se convirtió en otra de sus falsas afirmaciones que parecía sugerir que los demócratas solo podían ganar Pensilvania haciendo trampa.

Pero Biden consiguió ese año recuperar el estado para los demócratas. No solo lo hizo ganando por un amplio margen en Filadelfia, sino también logrando un mayor margen en los suburbios altamente poblados alrededor de esta ciudad y de Pittsburgh. También recibió un impulso en el noreste de Pensilvania, en los condados alrededor de Scranton, donde él creció.

Ed Rendell, un exgobernador demócrata en dos mandatos, cree que Harris puede hacerlo incluso mejor que Biden en los suburbios.

“Hay muchos votos por conseguir, un demócrata puede conseguir un margen mayor en esos condados”, dijo Rendell a la agencia AP.

Pero Lawrence Tabas, presidente del Partido Republicano de Pensilvania, cree que Trump también puede lograr avances allí. Las encuestas apuntan a que el efecto de la inflación en la economía es una prioridad para los habitantes de estas zonas y este tema juega a favor del Partido Republicano, aseguró.

“Mucha gente está empezando a decir ahora: ‘Miren, personalidades aparte, son lo que son, pero realmente necesitamos que la economía estadounidense se fortalezca de nuevo’”, dijo Tabas.

Rendell, sin embargo, rechazó esa afirmación. Dijo que Trump se está desviando del guion y diciendo algunas afirmaciones sin sentido que asegurarán que saque menos votos de independientes y republicanos moderados en los suburbios de lo que obtuvo en las elecciones de 2020.

Harris ha defendido varias medidas para combatir la inflación, incluida la limitación del costo de los medicamentos recetados, ayudar a las familias a pagar el cuidado de los niños pequeños, reducir el costo de los alimentos y ofrecer incentivos para impulsar la compra de una vivienda.

Generalmente, la economía relativamente estancada de Pensilvania suele estar rezagada con respecto a la economía nacional. Sin embargo, su tasa de desempleo en julio fue casi un punto porcentual más baja.

En cambio, el crecimiento de los salarios del sector privado del estado se ha quedado ligeramente por detrás del de la nación desde que Biden asumió el cargo, según datos federales.

¿Qué posibilidades tienen Harris y Trump de ganar en Pensilvania?

Mientras tanto, los demócratas esperan que el entusiasmo desde que Harris irrumpió en la campaña tras la retirada de Biden se mantenga hasta el día de las elecciones en noviembre.

Por un lado, esperan obtener mejores resultados entre las mujeres y los votantes negros. Por otro, esperan que haya más votantes como Roy Robbins, un agente retirado del FBI e identificado como independiente, que lamenta haber votado por Trump en 2016.

Robbins lo hizo porque pensó que un empresario podría romper el estancamiento del Congreso.

"Es un mentiroso. Creo que carece totalmente de moral. Y puedes citarme: creo que es un ser humano despreciable, aunque yo haya votado por él”, le dijo a AP.

Pero los republicanos también tienen motivos para ser optimistas.

En el segundo estado con mayor producción de gas del país, incluso los demócratas reconocen que el apoyo previo de Harris a la prohibición del fracking en su campaña para la nominación de 2020 podría pasarles factura.

En esta campaña, sin embargo, la vicepresidenta dio marcha atrás y aseguró que el país puede alcanzar sus objetivos de energía limpia sin una prohibición de esta técnica, aunque Trump insiste en que la demócrata volverá a dar marcha atrás si gana.

Cada vez hay menos demócratas inscritos en Pensilvania

Mientras tanto, la ventaja demócrata en las listas de votantes del estado se ha reducido de forma constante desde 2008, pasando de 1.2 millones a unos 350,000 en la actualidad.

Los republicanos atribuyen su acercamiento gracias a los votantes más jóvenes, así como a los votantes negros, asiáticos e hispanos.

“Muchos de ellos nos dicen que es por la economía”, dijo el republicano Tabas. “Y en Filadelfia, también es la delincuencia y la seguridad en barrios y comunidades”.

Sin embargo, esa ventaja aún no se ha traducido en victorias para su partido, ya que los demócratas han vencido a los republicanos por más de 2 a 1 en las contiendas estatales de la última década.

Kathleen Hall Jamieson, profesora de Comunicación de la Universidad de Pensilvania que investiga los debates presidenciales, le dijo a AP que la entrada tardía de Harris a la campaña podría significar que muchos votantes todavía están aprendiendo sobre quién es ella y qué propone para el partido.

Por ello, según la experta, es posible que más votantes de lo habitual aún no estén decididos sobre a quién votarán en noviembre, por lo que el debate de este martes podría marcar la diferencia para ellos.

