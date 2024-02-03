El 'hechizo' de Trump: por qué su control sobre el Partido Republicano es malo para la democracia

Video ¿Por qué el apoyo a Trump aumenta a pesar de las acusaciones en su contra? Esto opinan demócratas y republicanos

A medida que el expresidente Donald Trump se acerca a conseguir la nominación presidencial republicana para 2024, nuestra investigación en ciencias políticas ha demostrado que es probable que una segunda presidencia de Trump dañe la democracia estadounidense, incluso más que en su primer mandato. La razón tiene menos que ver con Trump y sus ambiciones que con cómo ha cambiado la dinámica de poder dentro del Partido Republicano.

En nuestro próximo libro, 'Los orígenes de los hombres fuertes electos: cómo los partidos personalistas destruyen la democracia desde dentro', explicamos los peligros que surgen cuando los líderes llegan al poder respaldados por partidos políticos que existen principalmente para promover la agenda personal del líder, en lugar de promover políticas particulares.

En general, los partidos políticos típicos seleccionan nuevos líderes a intervalos regulares, lo que da a las élites del partido otra oportunidad de ganar una nominación en el futuro si el partido es popular. Y los partidos típicos tienden a seleccionar líderes que ascienden en las filas del partido, habiendo trabajado con otras élites del partido a lo largo del camino.

Los llamados 'partidos personalistas', como los llaman los científicos políticos, son una amenaza para la democracia porque carecen de los incentivos y la capacidad para resistir los esfuerzos de sus líderes por acumular más poder.

De 1990 a 2020, en países de todo el mundo, los líderes electos respaldados por partidos personalistas han continuado socavando la democracia desde dentro. Hay tres razones por las que los partidos personalistas son perjudiciales para la democracia y todas tienen claros paralelos con las experiencias de Trump y el Partido Republicano.

1. Lealtad a la persona, no al partido

Las élites del partido personalista son leales al líder. Un indicador clásico de la personalización del partido es la expulsión de personas políticamente experimentadas de la élite del partido, que a menudo están altamente calificadas y son más independientes del líder, y su reemplazo por personas menos experimentadas que son personalmente leales al líder.

Es más probable que estas personas consideren que su éxito político está entrelazado con el del líder más que con el del partido. Por lo tanto, es más probable que apoyen la agenda del líder, sin importar cuán perjudicial pueda ser para la democracia.

En Turquía, por ejemplo, el Partido Justicia y Desarrollo de Recep Tayyip Erdogan, conocido en turco como AKP, inicialmente incluía élites que eran políticos establecidos, como Ali Babacan, Abdullah Gul y Bulent Arinc. Sin embargo, con el paso del tiempo, Erdogan eliminó a estos veteranos y los reemplazó con partidarios más leales.

Esto allanó el camino para que Erdogan consolidara el control, lo que incluyó, entre otras cosas, transferir el poder en 2018 del Parlamento a la presidencia y ampliar considerablemente sus poderes.

2. Respaldo oficial de las acciones del líder

En los partidos personalistas, las élites respaldan las acciones del líder, incitando a los votantes a hacer lo mismo. Los ciudadanos comunes que apoyan a los partidos personalistas a menudo apoyan los esfuerzos de los líderes por desmantelar la democracia, incluso si les importa la democracia, porque son muy receptivos a las señales proporcionadas por la élite del partido.

Cuando los altos mandos del partido respaldan, en lugar de condenar, las inclinaciones antidemocráticas del líder, sus partidarios reciben el mensaje de que no pasa nada malo y se alinean.

En Brasil, por ejemplo, el entonces presidente Jair Bolsonaro generó dudas entre sus partidarios de que las elecciones presidenciales de 2022 serían justas, sugiriendo que los funcionarios electorales podrían manipular los resultados a favor de su oponente. La élite política, incluidos miembros del Congreso de Brasil, amplificaron estas afirmaciones.

Estas señales de la élite indicaron a los partidarios de Bolsonaro que sus acciones eran compatibles con una democracia saludable y, en última instancia, prepararon el escenario para que recurrieran a la violencia cuando Bolsonaro perdió las elecciones en una contienda que los observadores independientes consideraron libre y justa.

3. Polarizar a la sociedad con la controversia

Los líderes de los partidos personalistas polarizan las sociedades que gobiernan.

Si bien muchos tipos de líderes demonizan a sus oponentes políticos, hemos descubierto que los comportamientos antidemocráticos de los líderes de los partidos personalistas, como intentar revocar una elección que han perdido, dividen a la sociedad en facciones polarizadas: aquellos que los apoyan y todos los demás.

Cuando los oponentes del líder expresan su preocupación de que las acciones del líder son perjudiciales para la democracia, como lo han hecho regularmente los demócratas desde que Trump ganó el cargo en 2016, los partidarios se mantienen firmes en desafío, incrédulos de que haya motivos de preocupación.

Video ¿Los problemas del Partido Republicano en Arizona le pueden costar la presidencia a Trump? El debate en línea de Fuego



Se profundiza la polarización afectiva, en la que a los ciudadanos les desagradan cada vez más sus oponentes. Con los oponentes vilipendiados, el líder tiene el apoyo político para tomar medidas para mantener al otro lado fuera del poder, incluso si esas acciones socavan la democracia en el proceso.

Tomemos como ejemplo a Venezuela, históricamente una de las democracias más estables de América Latina. La toma de poder del expresidente Hugo Chávez fraccionó a la sociedad, dividiendo a los ciudadanos sobre cuáles deberían ser las reglas del juego y quién debería tener acceso al poder.

A medida que crecía el abismo entre partidarios y oposición, también crecían los abusos de poder que sus partidarios estaban dispuestos a aceptar para asegurar la continuidad de su gobierno. Las acciones de Chávez, que no encontraron resistencia por parte de su partido, polarizaron a la sociedad y, en última instancia, empujaron al país hacia la dictadura.

4. El Partido Republicano es un partido personalista

Convencionalmente, un líder de partido asciende en las filas del partido. Pero Trump no hizo eso, y antes de buscar la presidencia, no tenía relaciones sólidas y colegiadas con figuras republicanas clave en el gobierno. Más bien, cambió de partido varias veces y antes de convertirse en presidente nunca había ocupado ningún cargo electo.

Desde 2016, Trump ha dejado de lado cada vez más al 'establishment' del partido tradicional para convertirlo en un instrumento para promover sus propios intereses personales, políticos y financieros. Como indicador de esto, la élite del partido tiene cada vez más miedo de desviarse de su agenda, hasta el punto de que la plataforma republicana de 2020 equivalía esencialmente a "lo que sea que Trump quiera".

Hoy en día, la principal calificación para un candidato o designado republicano parece ser la lealtad al propio Trump, no la fidelidad a los principios republicanos de larga data. Los partidos tradicionales, incluido el Partido Republicano anterior a Trump, ofrecen a los votantes un conjunto de posiciones políticas debatidas entre múltiples facciones de élite del partido.

El enorme control de Trump sobre el Partido Republicano ha transformado a otras figuras destacadas del partido en aduladores, siempre buscando el favor de Trump. Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, después de sufrir burlas y abusos por parte de Trump, respaldó el intento del expresidente de regresar a la Casa Blanca.

5. No hay resistencia a una toma de poder de Trump

La naturaleza personalista del Partido Republicano significa que si Trump volviera a ganar el cargo, es poco probable que enfrente un rechazo del partido en cualquier tema. Todas las señales indican que Trump, si es reelegido, probablemente buscará una toma de poder autoritaria, por ejemplo, purgando a funcionarios profesionales, ampliando la Corte Suprema o utilizando la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército contra los manifestantes. Los miembros del partido pueden incluso apoyarlo en esa toma de poder.

La mayoría de los líderes electos son ambiciosos y, como Trump, buscan ganar y conservar el poder tanto tiempo como puedan. De hecho, muy pocos líderes electos renuncian voluntariamente. Los octogenarios que ocupan el Congreso dan fe de la falta de voluntad de muchos políticos para renunciar al poder que tienen.

Hemos descubierto que lo que importa para la democracia no son tanto las ambiciones de los líderes hambrientos de poder, sino más bien si aquellos en su grupo de apoyo los domesticarán.

Como muestra nuestra investigación, el mayor peligro surge cuando los partidos gobernantes personalistas tienen mayorías legislativas y la presidencia, lo que significa que los partidos de oposición en la Legislatura no pueden impedir que el partido gobernante domine.

En esas circunstancias, hay poco que se interponga en el camino de la toma del poder. Por ejemplo, si los republicanos obtuvieran una escasa mayoría en el Senado, podrían abolir el obstruccionismo. Eso limitaría la capacidad de los demócratas para retrasar la legislación a la que se oponen.

Por lo tanto, los líderes electos respaldados por partidos personalistas a menudo logran desmantelar los controles institucionales a su poder, ya sea por parte de la Legislatura o los tribunales. Los líderes de partidos personalistas han intentado frenar las limitaciones judiciales en países tan diferentes como El Salvador, Hungría e Israel, y los partidos gobernantes han hecho poco para detener sus esfuerzos.

Las democracias ricas y de larga data, como Estados Unidos, son notablemente resilientes a los desafíos que enfrentan. Pero el personalismo del partido gobernante ayuda a los líderes electos a socavar estas barreras protectoras. Debido a que el Partido Republicano ha dado un giro personalista bajo el hechizo de Trump, la democracia en Estados Unidos se vería afectada si Trump ganara un segundo mandato.





Erica Frantz, profesora de Ciencias Políticas de Michigan State University

Andrea Kendall-Taylor, experta en Grandes Estategias de Yale University

Joseph Wright, professor de Ciencias Políticas de Penn State

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

