Kamala Harris y Donald Trump confirman un debate presidencial en ABC el 10 de septiembre, pese a las vacilaciones iniciales del republicano
Esa era la fecha en la que Trump había acordado inicialmente debatir con el presidente Joe Biden antes de que abandonara la carrera.
La cadena de televisión estadounidense ABC anunció este jueves que acogerá un debate entre el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y su rival demócrata, Kamala Harris, el 10 de septiembre.
ABC News informó que las campañas de Trump y Harris habían acordado celebrar un debate. Esa era la fecha en la que Trump había acordado inicialmente debatir con el presidente Joe Biden, antes de que Biden abandonara la carrera.
"La vicepresidenta Harris y el expresidente Trump han confirmado que asistirán", indicó ABC en la red social X (antes Twitter).
Trump había vacilado inicialmente en aceptar un debate con Harris en ABC y trató de moverlo a Fox News, luego incluso llegó hasta cuestionar si debatiría con Harris.
En una entrevista este jueves, el republicano cambió de parecer y, de no querer debatir con Harris, dijo que le gustaría tener tres encuentros en septiembre.
Su decisión prepara un momento muy esperado en unas elecciones en las que el primer debate provocó un cambio masivo en la carrera: el presidente demócrata Biden quien puso fin a su candidatura a la reelección y respaldó a Harris.
"Creo que es muy importante que haya debates", dijo Trump el jueves. "Espero con interés los debates porque creo que tenemos que dejar las cosas claras".
La vicepresidenta publicó más tarde un mensaje en redes sociales diciendo que esperaba con impaciencia la fecha.
"He oído que Donald Trump se ha comprometido finalmente a debatir conmigo el 10 de septiembre. Lo espero con impaciencia", dice la publicación en X.
