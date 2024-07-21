Lee aquí en español la carta de Biden con su anuncio: "Creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire" de la carrera presidencial

Video El presidente Joe Biden renuncia a la candidatura del Partido Demócrata y no buscará la reelección

El presidente Joe Biden anunció este domingo su retiro de la carrera por la reelección y apoyó que su vicepresidenta, Kamala Harris, sea la aspirante demócrata en las presidenciales de noviembre.

Aquí puedes leer una traducción de la carta en la que hizo el anuncio en la red X.

Mis compatriotas estadounidenses,

Durante los últimos tres años y medio hemos logrado grandes avances como nación.

Hoy, Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas para reconstruir nuestra nación, reducir los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores y ampliar la atención médica asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos brindado atención críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Se aprobó la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Fue nombrada la primera mujer afroestadounidense para la Corte Suprema. Y se aprobó la legislación climática más importante de la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", escribió Biden en su mensaje.

Hablaré a la nación más adelante esta semana con más detalle sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta, Kamala Harris, por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América.

Joe Biden



