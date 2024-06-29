¿Podrá Biden recuperarse del golpe de su mala noche en el debate con Trump?

Video Te resumimos el debate entre Trump y Biden en menos de dos minutos

Desde antes de terminar el primer debate presidencial de 2024, comenzó el aluvión de comentarios sobre cómo el desempeño del presidente Joe Biden .

Los trastabilleos del demócrata dejaron una sensación de alarma entre sus aliados. Muchos titulares incluso se preguntaban: ¿hay que reemplazar a Biden como candidato?

Pero lo que más sorprendió en la tarde del viernes fue el editorial del influyente diario The New York Times pidiéndole al mandatario demócrata que lo mejor que podía hacer por el bien del país era renunciar a la candidatura.

Del lado republicano, el papel de Trump en el debate los dejó con sensación de victoria, pero no porque lo hubiera hecho mejor, sino por lo terrible que lo hizo Biden.

Trump hizo decenas de afirmaciones engañosas o falsas (con creces, muchas más que Biden), agresivos ataques, no expuso sus propuestas, evadió de respuestas, no propuso mensajes originales y, en cambio, volvió con sus cancinas narrativas preferidas sobre la frontera sur, la inmigración criminalizada y cómo el mundo y Estados Unidos eran supuestamente "mejor" cuando él estaba en la Casa Blanca.

Pero la voz ronca de Biden, su lenguaje ininteligible por momentos, la pérdida de la coherencia frecuente y el quedarse en blanco en el menos una respuesta hicieron que muchos catalogaron de 'terminal' la noche para el demócrata.

¿Puede el presidente reponerse de esa mala noche?, ¿podría Trump ganar pese a su falta aparente de profundidad y afirmaciones dudosas? ¿Y qué hay detrás de los mensajes de ambos candidatos? ¿Cuál es el mensaje de Biden y el de Trump? ¿A quién le están hablando?

Para analizar a ambos candidatos y sus mensajes, Univision Noticias habló con Lisandro Bregant, experto en narrativas públicas y jefe de equipos del observatorio de narrativas 'Narraglobal'.

Bregant aseguró que, desde el punto de vista técnico, "hubo efectividad en ambos lados". "Dentro del nivel general de la confusión de Biden, podemos ver que escuchó a Trump, luego desacreditándolo, desautorizándolo o pidiéndole ese fact-check que nunca llegó. Desde el punto de vista narrativo, Trump tuvo muchísima efectividad y cercanía", apuntó.

El experto aclara que el análisis de las estrategias discursivas no le permite medir la influencia que el careo pueda tener en la intención de voto a favor de uno u otro candidato.

1.

Biden el 'arreglador' vs. la 'alerta' de Trump: el choque de narrativas

Sobre Biden, analiza Bregant: "La narrativa Biden es la de un fixer (el 'arreglador'), la de alguien que arregla 'la debacle' de la presidencia de Trump... (el mensaje es): 'recibí caos y acá están los parámetros de mejora de mi mandato'. Al mostrar números, Biden aumenta la ventana de verosimilitud, ya que comunica dato(s) que ayuda(n) a la audiencia a dimensionar".

El ejemplo de esto, es cuando Biden recurría a citar números de inmigración de su gestión.

"La narrativa Trump es de alerta y decepción, alguien que avisa que están matando y están avergonzando a los Estados Unidos, están haciendo que piensen que somos un pueblo estúpido", indicó el experto sobre Trump. Sumado a este "golpe a la estima del pueblo, algo de gran efectividad que se vio durante todo el desarrollo del debate", añadió Bregant, Trump también presentó otra idea simple, pero eficaz: pelea entre buenos y malos (se pasó de algo bueno -su mandato- a algo malo -el mandato Biden-".

"Este antagonismo de baja intensidad (la pelea entre buenos y malos) es fácil de procesar, de volverlo conversación social que se amplifique... El ejemplo fuera del debate es la campaña en esa misma línea (diciendo) 'Biden bad for America'", explicó.

2. Biden el presidente 'sensible' vs. el tema preferido de Trump (la frontera)

La seguridad fronteriza y la inmigración fueron abordadas una y otra vez por Trump, porque el expresidente sabe que es uno de los temas en el tope de las preocupaciones de los votantes para este año electoral. Y también ha sido el tema que le ha resultado efectivo cuando irrumpió en la política, en la campaña de 2016.

Biden, en este tema, se presentó como un presidente sensible a las miserias que atraviesan los migrantes y los sueños con los que llegan a la frontera sur para tratar de entrar a Estados Unidos. El presidente, de hecho, habló de la separación de familias cuando (Trump) era presidente.

En cambio, Trump intenta empujar la etiqueta 'crimen de inmigrantes' y relacionarla directamente con el nombre de Biden (de hecho Trump y sus aliados han hecho circular el tag 'crímenes de migrantes de Biden').

"Trump plantea (eso) como política de Estado y... fue de alta efectividad porque realiza sentencias binarias y directas: 'Teníamos la mejor frontera y (Biden) la abandonó. Abrió nuestras fronteras, (los migrantes) viven en hoteles de lujo mientras nuestros veteranos están en las calles, un antagonismo de alta intensidad, involucrando dos imaginarios dolorosos. (Ideas) fácil de recortar, comparar, ver", detalla el analista.

3. La edad de Biden, la falta de evidencias de Trump

Este debate era muy esperado por ambas partes. Pero del lado de Biden era visto como la oportunidad de quitar dudas sobre su edad y su agilidad mental: el presidente tiene 81 años, es el más veterano de la historia del país y casi cada semana, los republicanos hacen circular videos (algunos de ellos editados) sobre momentos en los que se queda congelado o cuando confunde nombres o eventos.

Este tema, el de la edad, es una de las grandes debilidades de la campaña demócrata, cuyos propios votantes consideran que Biden es demasiado mayor.

Para intentar desarmar uno de los temas más instalados y calientes de la campaña, el de su edad, Biden está planteando una "maniobra narrativa en tres pasos", apunta Bregant: "Uno, plantea que siempre lo criticaron, antes por joven, ahora por mayor (en referencia a sus inicios como senador, siendo el más joven de la Cámara Alta); dos: Biden dice 'miren la diferencia de edad que tengo con Trump, son solo tres años'; tres: miren mi historial, 'soy más competente'".

Biden, así, busca "que veamos que siempre recibió ataques mediáticos, que miremos el pequeño gap de edad con su oponente, y que miremos la traducción a resultados", señala el analista. El presidente en este punto citó éxitos de su gestión como los millones de empleos recuperados y generados tras la pandemia, el tema del control lento de la inflación que se ha hecho y la inversión en infraestructura.

"Por su parte (abordando el tema de la edad) Trump hizo una situación de comedia, planteó escenarios a Biden como (desafiarlo) a torneos de golf y a pasar las cincuenta yardas con un golpe a la bola" seguido por su afirmación de que hizo dos test cognitivos aprobados, explicó el analista. "(Trump) alimentó la narrativa de sentirse 'como hace veinticinco años, incluso más delgado'. Un abordaje más carismático".

4. Y después de esto, ¿puede reponerse Biden?

Aunque el estudio de Bregant sobre el cara a cara no busca determinar "ganadores o perdedores" en la consideración del electorado, el experto remarca que el mal desempeño que tuvo el presidente Biden, ese "ruido", es algo "central" que la campaña demócrata debe atender. Aunque cree que es muy complicado "reponerse a eso".

"Desmarcarse personalmente de todos esos atributos (negativos) y mostrar resultados es el estándar de comunicación de un líder en funciones, cuando está en plena campaña", aseguró Bregant a Univision Noticias. Una aproximación posible, añadió, es la de no negar el tema "evidente" de su edad, pero tratar de llevar el foco a los resultados.

Justamente este viernes, día siguiente del debate, Biden habló directamente de su errática actuación, durante un evento de campaña en Carolina del Norte, donde reconoció: "Amigos, no soy joven... eso es obvio... Amigos, ya no camino tan fácilmente como antes. No hablo con tanta fluidez como antes. No debato tan bien como antes".

“Pero sé lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Y sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Y sé lo que millones de estadounidenses saben: cuando te derriban, te levantas", dijo a una audiencia en Raleigh que recibió sus palabras con entusiasmo y cánticos de "cuatro años más".

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.



I might not debate as well as I used to.



But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024



Bregant considera que la estrategia de la campaña demócrata debería ser la de "decir que una figura pública que tenga algunos problemas expresivos o de mostrarse débil, puede generar políticas públicas de ejemplaridad a nivel global. Esta cuestión de una imagen de alguien triste o somnoliento o frágil, no necesariamente es una traducción directa a un país frágil, un país sin liderazgo".