4 revelaciones de la nueva acusación contra Trump por sus intentos “desesperados” de anular los resultados electorales de 2020

Las 165 páginas del informe más reciente del fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación a Donald Trump por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y su responsabilidad en el posterior asalto al Capitolio, revelaron nuevas evidencias y relatos no conocidos hasta ahora.

La acusación, que este miércoles se hizo pública, afirma que el entonces presidente "recurrió a delitos” en un intento “desesperado” por mantenerse en el cargo tras ser derrotado por Joe Biden, y también que “usó el engaño para atacar cada etapa del proceso electoral”.

"Trabajando con un equipo de conspiradores privados, el acusado actuó como candidato cuando utilizó múltiples medios criminales para perturbar, mediante fraude y engaño, la función gubernamental mediante la cual se recolectan y cuentan los votos, una función en la que el acusado, como presidente, no tenía ningún papel oficial", sostiene el texto.

Así, la acusación intenta desmontar también el argumento de que Trump gozaba de inmunidad presidencial, después de que la Corte Suprema dictaminara en julio que los expresidentes podrían estar protegidos frente a procesos penales por actos realizados mientras estaban en el cargo.

"Aunque era el presidente en ejercicio durante las conspiraciones denunciadas, su plan era fundamentalmente privado", dice el texto, según el cual ninguna de las acciones de Trump en ese momento eran inmunes a una eventual persecución, bien porque no eran oficiales o porque se rebate cualquier presunta inmunidad.

La jueza que está al frente de ese proceso en Washington DC, Tanya Chutkan, había autorizado el pasado 5 de septiembre a la Fiscalía dar a conocer nuevas pruebas.

El equipo de Trump había intentado evitar su publicación antes de los comicios de noviembre, en los que el exmandatario se enfrenta a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien cuenta con una ligera ventaja en las intenciones de voto.

"Los demócratas están convirtiendo al Departamento de Justicia en un arma contra mí porque saben que voy ganando y están desesperados por apuntalar a su fallida candidata, Kamala Harris", dijo Trump en su red social, Truth Social, tras la publicación del documento judicial.

Estas son algunas de las revelaciones del informe del fiscal Smith sobre los supuestos intentos de Trump por revertir los resultados electorales de 2020.

1. Trump sabía que algunas de las acusaciones de fraude electoral eran “una locura”

Los fiscales sugieren en su acusación que Trump sabía que las acusaciones de fraude presentadas por él mismo eran falsas.

Según el documento, el expresidente admitió ante otras personas que las acusaciones de irregularidades electorales que hizo la abogada Sidney Powell eran "una locura" e hizo referencia a la serie de ciencia ficción 'Star Trek' para hablar de este asunto.

Aun así, días después, promocionó en Twitter una demanda que ella estaba a punto de presentar en aquel momento.

Para demostrar su aparente indiferencia ante la veracidad o no de las acusaciones de fraude, los fiscales también citan el relato de un miembro del personal de la Casa Blanca que escuchó a Trump decirle a su esposa, hija y yerno: "No importa si ganas o pierdes las elecciones. Aún tienes que luchar hasta el final".

“Los detalles no importan”, dijo Trump, cuando un asesor le dijo que el abogado que estaba preparando sus impugnaciones legales sobre los resultados electorales no podría probar las acusaciones falsas en la Corte, afirma el documento.

2. Qué conversó exactamente Trump con su vicepresidente, Mike Pence, en los días posteriores a las elecciones de 2020

El expediente también incluye multitud de detalles sobre conversaciones entre Trump y su vicepresidente, Mike Pence. En un almuerzo privado el 12 de noviembre de 2020, Pence “reiteró una opción para salvar las apariencias” para Trump, diciéndole: “No cedas, pero reconoce que el proceso ha terminado”.

En otro almuerzo días después, Pence instó a Trump a aceptar los resultados de las elecciones y presentarse nuevamente en 2024.

“No sé, 2024 está muy lejos”, le respondió Trump, afirma el expediente.

Los fiscales aseguran que el 5 de diciembre, el expresidente ya estaba empezando a pensar en el papel del Congreso en el proceso electoral

“Por primera vez, le mencionó a Pence la posibilidad de impugnar los resultados de las elecciones en la Cámara de Representantes”, se lee, citando una llamada telefónica.

Pero Trump “hizo caso omiso” de lo que le decía su vicepresidente como "de docenas de decisiones judiciales que rechazaron por unanimidad sus reclamaciones legales y las de sus aliados, así como de los funcionarios de los estados afectados —incluidos los de su propio partido—, que declararon públicamente que había perdido y que sus acusaciones de fraude eran falsas", escribieron los fiscales.

Durante días, Trump presionó sin éxito a su número dos para que anulara la victoria de Joe Biden, afirmando falsamente que tenía el poder como vicepresidente de anular unilateralmente los votos durante la certificación de resultados en el Congreso el 6 de enero.

"¿Y qué?", asegura el expediente que respondió Trump cuando un asistente le alertó de que Pence estaba en potencial peligro después de que la multitud violenta irrumpió en el Capitolio.

Los fiscales defienden que estas conversaciones entre Trump y Pence fueron “en sus capacidades privadas como compañeros de fórmula” electoral, y señalan que el presidente “no tiene ningún papel oficial en el proceso por el cual los estados designaron y determinaron a sus electores presidenciales”, por lo que se trataría de actos no oficiales que pueden ser procesados

3. Cómo Trump usó Twitter para promover sus falsas acusaciones de fraude electoral e incitar a sus seguidores a acudir al Capitolio

Los fiscales también sostienen que Trump utilizó su cuenta de Twitter para difundir afirmaciones falsas de fraude electoral, atacando a “quienes decían la verdad” sobre su derrota y exhortando a sus partidarios a viajar a Washington para la certificación de resultados el 6 de enero de 2021.

De hecho, tienen la intención de utilizar “pruebas forenses” del iPhone de Trump para proporcionar información sobre sus acciones después del famoso ataque al Capitolio.

De los más de 1,200 tuits que Trump envió durante las semanas detalladas en la acusación, dicen los fiscales, la gran mayoría fueron sobre las elecciones de 2020, incluidos aquellos que afirmaban falsamente que Pence podía anular los votos y resultados, a pesar de que el vicepresidente le había aclarado que no tenía ese poder.

Ese “flujo constante de desinformación” culminó en su discurso en la mañana del 6 de enero, donde Trump “utilizó estas mentiras para enardecer y motivar a una enorme y enojada multitud de partidarios a marchar al Capitolio e interrumpir el proceso de certificación”, escribieron los fiscales.

Su “desesperación personal estaba en su apogeo” esa mañana, ya que estaba “a solo unas horas del procedimiento de certificación que significaba el final” de sus deseos por mantenerse en el poder, escribieron los fiscales.

4. ¿Qué hacía Trump durante el asalto al Capitolio?

En el documento, se relata cómo Trump se negó a emitir una declaración para calmar a sus seguidores durante el asalto al Capitolio hasta que todos sus asesores lo dejaron solo en un comedor de la Casa Blanca, donde un televisor mostraba la cobertura de Fox News sobre lo que sucedía en vivo.

Trump habría estado utilizando Twitter durante toda la tarde mientras el Capitolio estaba asediado.

“Fue solo en ese momento, viendo las noticias en tiempo real y con el conocimiento de que los manifestantes habían irrumpido en el edificio del Capitolio, que el acusado emitió el tuit de las 2:24 pm atacando a Pence por negarse a su petición de unirse a la conspiración y ayudar a revocar los resultados de las elecciones”, escribieron los fiscales.

“Un minuto después, el Servicio Secreto se vio obligado a evacuar a Pence a un lugar seguro en el Capitolio”, se lee.

Los fiscales escribieron que basaron el relato de lo sucedido en el comedor de la Oficina Oval en un análisis del FBI de la actividad en el iPhone de Trump y en los relatos de testigos presenciales de tres ayudantes que se espera que testifiquen sobre los “actos no oficiales” de Trump.

