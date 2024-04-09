El motivo por el que Biden puede quedar fuera de las boletas electorales en Ohio

Video ¿El aumento en la creación de empleos en EEUU podría impulsar la campaña de Biden? Lo analizamos en Línea de Fuego

El presidente Joe Biden podría ser excluido de la boleta electoral de Ohio para la elección presidencial de noviembre, de acuerdo a una advertencia hecha por la oficina del Secretario de Estado de ese estado.

En una carta dirigida el viernes a la presidenta del Partido Demócrata del estado, Liz Walters, el Secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, dijo que un conflicto de fechas ponía en peligro la inclusión de Biden entre los candidatos presidenciales puestos a la consideración de los votantes del estado.

Biden atrapado en un conflicto de fechas

La carta, reportada inicialmente por ABC News, explica que el asesor legal de la oficina del secretario de Estado Paul Disantis pidió una aclaratoria sobre "un aparente conflicto en la ley de Ohio" con el proceso de nominación del Comité Nacional Demócrata.

El conflicto se deriva de la fecha límite en la cual el candidato presidencial del partido debe ser certificado ante el Secretario de Estado, ya que la Convención Nacional Demócrata está programada para más de una semana después de la fecha límite para certificar a un candidato presidencial en Ohio de acuerdo a una nueva disposición legal.

“La Convención Nacional Demócrata está programada para el 19 de agosto de 2024, lo que ocurre más de una semana después de la fecha límite del 7 de agosto para certificar a un candidato presidencial para el cargo”, escribió LaRose en la carta.

"El Comité Nacional Demócrata debe adelantar su convención de nominaciones o la Asamblea General de Ohio debe actuar antes del 9 de mayo de 2024 (90 días antes de la fecha de entrada en vigor de una nueva ley) para crear una excepción a este requisito legal”, explica la carta.

El Partido Demócrata de Ohio confirmó a ABC News que habían recibido la carta y están en proceso de revisión de la misma.

La importancia de Ohio en las elecciones de noviembre

Después de que el expresidente Barack Obama ganara las elecciones presidenciales en Ohio en 2008 y 2012, los votantes del estado favorecieron al expresidente Donald Trump por márgenes de más de ocho puntos en ambas contiendas.

Sin embargo, en noviembre los republicanos de Ohio sufrieron un fuerte revés cuando los votantes del estado aprobaron por un margen de 13.56 puntos una enmienda constitucional preservando el derecho al aborto en el estado que incluye los términos más protectores para el acceso al aborto de cualquier iniciativa electoral puesta a la consideración de los votantes del país hasta el momento.

Los resultados de esa elección son considerados como un indicador para 2024, cuando los demócratas esperan que el tema movilice a sus votantes y ayude al presidente Biden a conservar la Casa Blanca.

La ausencia de Biden en la boleta de Ohio podría deprimir la participación de los votantes demócratas en el estado en noviembre, cuando el senador demócrata por ese estado Sherrod Brown, también se está postulando para la reelección, en una contienda crucial para que los demócratas mantengan el control del Senado.

"Estamos monitoreando la situación en Ohio y confiamos en que Joe Biden estará en las boletas electorales en los 50 estados", confirmó un portavoz de la campaña de Biden a ABC News.