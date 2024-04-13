Los tres estados que amenazan con sacar a Biden de las boletas electorales (y qué significa para su campaña de reelección)

Video Inmigración, control de armas, guerra en Gaza y educación: resumen de la entrevista exclusiva a Joe Biden

Primero fue Ohio, luego Alabama y ahora Washington: los tres estados han advertido al Partido Demócrata que el presidente Joe Biden, que buscará la reelección en noviembre, podría quedar fuera de la boleta electoral.

¿El motivo? Un conflicto de fechas.

Los tres estados tienen leyes específicas que ponen una fecha límite para la certificación de un candidato presidencial. Y, en los tres casos, la fecha límite es anterior a la Convención Nacional Demócrata, programada del 19 al 22 de agosto en Chicago.

El problema está en que no es hasta la convención, con la votación de los delegados, que se hace oficial quiénes son los candidatos del partido a presidente y vicepresidente.

Desde la campaña de Biden-Harris 2024 han dicho estar al tanto de estos casos y se mostraron seguros de poder encontrar una solución. "Joe Biden estará en las boletas electorales en los 50 estados", dijeron en un comunicado.

El caso de Ohio: la certificación debe ser 90 días antes de las elecciones

El pasado viernes, el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, envió una carta a la presidenta del Partido Demócrata del estado, Liz Walters, en la que le explicaba que, según una nueva disposición legal del estado, podría haber un conflicto con la nominación de Biden, pues el Comité Nacional Demócrata está programado para más de una semana después de la fecha límite de Ohio para certificar a un candidato presidencial.

“La Convención Nacional Demócrata está programada para el 19 de agosto de 2024, lo que ocurre más de una semana después de la fecha límite del 7 de agosto para certificar a un candidato presidencial para el cargo”, escribió LaRose en la carta.

" El Comité Nacional Demócrata debe adelantar su convención de nominaciones o la Asamblea General de Ohio debe actuar antes del 9 de mayo de 2024 (90 días antes de la fecha de entrada en vigor de una nueva ley) para crear una excepción a este requisito legal", explicaba la misiva del secretario estatal.

El Partido Demócrata de Ohio confirmó haber recibido la carta y dijo que estaban en proceso de revisión del asunto.

En 2020, los legisladores de Ohio aprobaron excepciones a la ley para ambos partidos y movieron el plazo a solo 60 días antes del día de las elecciones presidenciales.

El caso de Alabama: la certificación debe ser 82 días antes de las elecciones

El caso de Alabama es similar. La ley estatal exige que los nombres de los candidatos presidenciales se presenten 82 días antes de las elecciones.

Este martes, el secretario de Estado de Alabama, el republicano Wes Allen, envió una carta al presidente del Partido Demócrata estatal, Randy Kelley, advirtiendo que el presidente podría quedar fuera de la boleta electoral en noviembre, ya que la fecha límite de certificación de Alabama es el 15 de agosto, cuatro días antes de que arranque la Convención Nacional Demócrata. Si no se cumple el plazo estatal, el nombre de Biden no aparecerá en la boleta, declaró Allen.

“Si esta Oficina no ha recibido un certificado válido de nominación del Partido Demócrata luego de su convención y antes de la fecha límite legal, no podrá certificar los nombres de los candidatos del Partido Demócrata a presidente y vicepresidente para la preparación de la boleta para las elecciones generales de 2024”, escribió Allen en la carta, citada por la agencia AP.

Kelley, el presidente demócrata de Alabama, dijo a la agencia que tras recibir la misiva se había puesto en contacto con el Comité Nacional del partido a ver cómo pueden resolver el asunto.

Una opción posible sería que se envíe una certificación provisional. “Los funcionarios estatales tienen la capacidad de otorgar una certificación provisional de acceso a las boletas antes de la conclusión de las convenciones de nominación presidencial", dijo la campaña de Biden en un comunicado.

"Solo en 2020, estados como Alabama, Illinois, Montana y Washington permitieron la certificación provisional para los candidatos demócratas y republicanos”, argumentó la campaña electoral del presidente.

Sin embargo, la oficina del secretario de Estado de Alabama rechazó esa afirmación y un portavoz dijo que “ según la ley de Alabama, no existen ‘certificaciones provisionales’ para los candidatos. Todos los candidatos deben cumplir con la ley actual de Alabama para obtener acceso a las boletas”.

Para las elecciones de 2020, la legislatura estatal de Alabama, controlada por el Partido Republicano, aprobó una ley para adaptarse a las fechas de la Convención Nacional Republicana, que ocurrió del 24 al 27 de agosto, por lo que los legisladores hicieron un cambio temporal y acortaron el plazo de certificación de 82 días antes de las elecciones, a 75. Pero esa ley solo era válida para ese año.

El caso de Washington: la certificación debe ocurrir 77 días antes de las elecciones

El jueves el director de elecciones de la oficina del secretario de Estado de Washington, Stuart Holmes, envió una carta al presidente del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, advirtiendo sobre un conflicto de fechas para la nominación del candidato presidencial demócrata en ese estado.

Según la carta, obtenida por ABC News, la fecha límite para la certificación de boletas según la ley estatal cae el 20 de agosto, el día siguiente a la fecha de apertura de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, cuando aún no se ha proclamado al candidato presidencial del partido.

Sin embargo, en la misma carta Holmes propone la solución al conflicto de fechas indicando que su oficina haría una excepción si el Partido Demócrata estatal entrega a su oficina una certificación provisional de nominación a más tardar el 20 de agosto.

Estos conflictos de programación no son nuevos en Washington, que ha permitido las certificaciones provisionales para candidatos de ambos partidos en elecciones pasadas.

¿Qué importancia podría tener para Biden estar fuera de las boletas en Ohio, Alabama y Washington?

Si bien Alabama es un histórico estado rojo, que los republicanos han ganado cómodamente en los últimos 40 años, Ohio es un estado que se ha ido moviendo. En 2008 y 2012 lo ganó el expresidente Barack Obama, pero en 2016 y en 2020 lo ganó Donald Trump.

Sin embargo, en los comicios de noviembre, los republicanos sufrieron un contundente revés, cuando los votantes aprobaron por amplio margen una enmienda constitucional para proteger el derecho al aborto en el estado, un tema que los demócratas esperan capitalizar a su favor, y que se está viendo como clave para las elecciones de 2024.

La ausencia de Biden en la boleta de Ohio podría deprimir la participación de los votantes demócratas en el estado en noviembre, cuando el senador demócrata por ese estado, Sherrod Brown, también se está postulando para la reelección, en una contienda crucial para que los demócratas mantengan el control del Senado.

"Estamos monitoreando la situación en Ohio y confiamos en que Joe Biden estará en las boletas electorales en los 50 estados", confirmó un portavoz de la campaña de Biden a ABC News.

Washington por su parte, es un estado solidamente azul, cuyos votos electorales son vitales para los esfuerzos de reelección de Biden.