Debate presidencial EEUU 2024: Cuándo y cómo Biden y Trump se enfrentarán cara a cara

Video Biden y Trump se preparan para su primer debate: analizamos en Línea de Fuego las reglas del encuentro

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enfrentarán en su primer debate de 2024 el 27 de junio, el primer cara a cara entre el demócrata y el republicano rumbo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre

El debate fue aceptado el 15 de mayo por Biden y Trump, tras una invitación de la cadena CNN. Ambos candidatos eludieron los tradicionales debates organizados por la Comisión de Debates Presidenciales (CPD), que históricamente organiza y establece pautas para los debates presidenciales y vicepresidenciales de las elecciones generales.

Aquí, todos los detalles de cómo podrás ver el debate presidencial entre Biden y Trump, a qué hora será y cuáles son las reglas que se aplicarán.

¿Cuándo es el debate presidencial entre Biden y Trump?

El debate entre Donald Trump y Joe Biden es el jueves 27 de junio de 2024.

Será transmitido en vivo a las 9:00 PM ET desde los estudios de CNN en Atlanta.

¿Dónde se podrá ver el debate entre Biden y Trump?

Univision Noticias transmitirá también el debate entre Biden y Trump:

En televisión, Univision Noticias comenzará un especial a las 8:50 pm ET del jueves. Tras el debate, se emitirá un especial de análisis hasta las 12:00 AM.

En ViX, en el canal de noticias Noticias 24/7

En UnivisionNoticias.com. y Univision.com

Facebook , X , Instagram y TikTok .

Liveblog: UnivisionNoticias.com llevará todas las incidencias del evento con nuestros periodistas en el terreno y analistas para seguir minuto a minuto todas lo que ocurra antes, durante y después del debate.

Apps para ver el debate

Puedes verlo también desde donde estés por Univision Now o Univision App con tu proveedor de tv.

También podrás ver el debate en diferentes medios de la cadena CNN.

El canal anunció que lo transmitirá en vivo en todas sus plataformas:

En televisión : en CNN, CNN International y CNN en Español.

: en CNN, CNN International y CNN en Español. Via internet (Streaming): en CNN.com, Max (antes HBO Max) y CNN Max.

¿Quiénes serán los moderadores del debate entre Biden y Trump?

El debate será conducido por Jake Tapper y Dana Bash, ambos periodistas presentadores de la candena CNN.

Kennedy Jr., el candidato que no puede participar en el debate presidencial

El candidato presidencial independiente, Robert F. Kennedy Jr., no logró calificar para el debate presidencial de CNN del 27 de junio antes de la fecha límite del jueves 20 de junio, anunció la cadena.

Para calificar, Kennedy necesitaba tener un 15% en cuatro encuestas nacionales y estar oficialmente en las boletas de suficientes estados como para poder ganar los al menos 270 votos en el Colegio Electoral que se necesitan para llegar a la presidencia.

Kennedy, cuya candidatura tiene pocas probabilidades de victoria, habría tenido la oportunidad de enfrentarse a Biden y a Trump ante una audiencia de millones de espectadores. Kennedy había acusado a CNN de conspirar con las campañas de Biden y Trump para excluirlo, algo que la cadena niega.

Las campañas de Biden y de Trump prefieren mantener al candidato independiente fuera de la discusión, debido a que varios análisis indica que está 'restando' votos a ambos.

¿Cuáles son las reglas establecidas para el debate entre Biden y Trump?

Según CNN, Trump y Biden aceptaron las reglas y el formato del debate.

¿Cuánto durará el debate presidencial? 90 minutos, informó CNN.

Habrá dos pausas comerciales y la campaña no puede hablar con su candidato durante los recesos. No habrá declaraciones de apertura por parte de Biden o Trump, aunque sí se espera una declaración de cierre de ambos. El debate será sin audiencia en el estudio.

Los candidatos tendrían dos minutos para responder cada pregunta, seguidos de respuestas y derecho a réplica.

Para tratar de garantizar un 'debate civilizado y ordenado', los micrófonos de Biden y Trump estarán silenciados y solo se activarán cuando sea su momento de hablar.

No se permitirán notas escritas en el escenario, aunque sí tendrán papeles y lapicera para tomar notas.

¿Habrá más debates presidenciales 2024 entre Biden y Trump?

Trump y Biden eludieron la Comisión de Debates Presidenciales y optaron por debates más tempranos organizados por medios de comunicación.

Al primer debate de CNN le seguirá otro, programado para el 10 de septiembre, organizado por la cadena ABC.