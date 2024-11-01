Así es la campaña de anuncios antiTrump en sitios porno que los republicanos no quieren que se vean

Video Qué dijo Harris a un votante independiente que no sabe si votar por ella o por Trump

Un ciudadano de California lanzó una campaña de anuncios en páginas porno para disuadir a posibles hombres votantes del candidato republicano Donald Trump de apoyar al expresidente en los comicios.

Walter Nowinski, de San Francisco, dijo en X que decidió lanzar la campaña en respuesta a la propuesta incluida en el radical Proyecto 2025 de erradicar y castigar la difusión de pornografía.

Aunque el candidato ha buscado distanciarse del Proyecto 2025 , el documento fue elaborado en gran parte por exfuncionarios de la administración del republicano y organizaciones afines a Trump como una hoja de ruta para un potencial segundo mandato del expresidente.

Nowinski dijo a través de su cuenta de X que cofundó un Comité de Acción Política (PAC) con el fin de difundir los anuncios en sitios porno, para advertir que el Proyecto 2025 propone acabar con la pornografía.

“ El Proyecto 2025 de Trump prohibirá la pornografía. Disfruta mientras puedas”, dice un texto en uno de los anuncios que al fondo muestra a una mujer en ropa interior sobre una cama.

Nowinski agregó que su objetivo es que el mensaje llegue a hombres no universitarios, un grupo poblacional que podría inclinarse a favor de Trump en este ciclo electoral.

“A estos hombres no les importan los ataques normales a Trump, pero les gusta el porno”, escribió. “Y probablemente no sean conscientes de cuán culturalmente conservador sería un segundo mandato de Trump con personas raras como JD Vance dirigiendo las cosas”.

¿Qué dice el Proyecto 2025 sobre una posible prohibición de la pornografía?

El controversial documento, que se ha convertido en uno de los puntos de ataque de la candidata demócrata Kamala Harris en contra de Trump, sostiene que la pornografía no está protegida bajo la Primera Enmienda, por lo que debe prohibirse.

Durantes las campañas, Harris ha urgido a los votantes consultar el Proyecto 2025 para enterarse de las propuestas radicales planteadas por seguidores de Trump a través del documento de más de 900 páginas.

De una forma confusa, el Proyecto 2025 parece entrelazar los conceptos de pornografía y de “ideología transgénero”. "La pornografía, que hoy se manifiesta en la omnipresente propagación de la ideología transgénero y la sexualización de los niños, por ejemplo... no tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda", dice el documento.

Luego el documento califica a los “proveedores” de pornografía como “depredadores de niños”, por lo que los productores de esos contenidos “deberían ser encarcelados”.

“Su producto es tan adictivo como cualquier droga ilícita y tan psicológicamente destructivo como cualquier delito. La pornografía debería ser ilegalizada”, dice el documento.

“Y las empresas de telecomunicaciones que facilitan su difusión deberían ser clausuradas”.

Además de esa propuesta, el Proyecto 2025 también incluye ideas radicales como que la FDA retire la aprobación de medicamentos abortivos y restrinja el acceso a píldoras anticonceptivas.

También aboga por estimular el uso de combustibles fósiles, en lugar de reducirlo, y propone eliminar regulaciones que consideran "excesivas" y que limitan la "innovación".

Piden contribuciones para difundir más anuncios antiTrump en sitios porno

En un hilo de publicaciones en X, Nowinski, el ciudadano que lanzó la campaña de anuncios contra Trump, pidió a sus seguidores enviar contribuciones a su Super PAC para colocar más mensajes en páginas porno.

“Los anuncios en sitios web para adultos son súper baratos, por lo que cada dólar llega a muchas más personas que los anuncios normales de televisión por cable o televisión”, escribió Nowinski. “También es inusual e inesperado, por lo que se destacará de una manera que no lo hará otro anuncio negativo”.

El individuo agregó que una donación de 100 dólares podría ayudar a lanzar un mensaje con un alcance de 15,000 personas.

De acuerdo con el sitio web de la organziación sin fines de lucro Open Secrets, que difunde información financiera relacionada con campañas políticas, el Super PAC creado por Nowinski ha reportado gastos de más de 30,000 dólares en contra del Partido Republicano en el actual proceso electoral.

“El mensaje es muy relevante en el momento en que la gente lo ve. Estos son anuncios previos al video. El mensaje clave es visible en los 5 segundos antes de que comience su video”, explicó Nowinski en X.

