Cómo la prohibición casi total del aborto puede convertir a Arizona en la batalla electoral más crítica del país

Ya se esperaba que Arizona sea uno de los estados más reñidos en las elecciones de noviembre. Pero el fallo de esta semana que instituyó una ley antiaborto de 1864 disparó las expectativas sobre el que puede ser el papel del estado, transformándolo en quizás el campo de batalla más crítico del país.

Durante mucho tiempo en el foco del debate sobre inmigración por sus 378 millas de frontera con México y sus grandes poblaciones hispanas e inmigrantes, Arizona pasa a ser también eje de la discusión sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su salud reproductiva, agitado por la decisión de la Corte Suprema de derogar su protección a nivel federal como derecho constitucional.

El aborto y la inmigración han sido dos de los mayores temas políticos de este año. Y ninguno de los estados indecisos se ha visto más directamente afectado por ambos que Arizona.

De hecho, el fallo de la Corte Suprema del estado que revivió la draconiana prohibición del aborto aprobada en 1864 también añadió combustible a la presión de los demócratas para llevar a la boleta electoral una enmienda constitucional que proteja el derecho al aborto hasta el momento en que el feto sea "viable", es decir, capaz de sobrevivir fuera de la matriz. Sólo se permitirían abortos posteriores para salvar la vida de la mujer o proteger su salud física o mental.

“No subestimen esto”, dijo el encuestador demócrata John Anzalone, que realiza sondeos para la campaña de reelección del presidente Joe Biden, sobre el fallo sobre el aborto en Arizona. "Es un cambio profundo".

Arizona, clave para las presidenciales y para el Senado

Se espera que Biden y el virtual candidato republicano, Donald Trump, luchen duro para ganar los votos electorales de Arizona después de que el presidente venciera al estado hace cuatro años por menos de 11,000 votos.

Además de la presidencia, la mayoría en el Senado de Estados federal puede acabar siendo decidida por la contienda entre la republicana Kari Lake y el representante demócrata Rubén Gallego en la carrera para reemplazar a la senadora saliente Kyrsten Sinema, una independiente que forma parte de los demócratas.



El asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, quien también se desempeña como jefe de personal del Comité Nacional Republicano, describió a Arizona como “una parte clave de la estrategia”.

Se negó a discutir detalles específicos sobre la estrategia, pero no estuvo de acuerdo en que el fallo sobre el aborto cambiara fundamentalmente la dinámica de Arizona.

“¿Es el aborto un tema que la campaña tiene que abordar en los estados en disputa y más específicamente en Arizona? Absolutamente. Creemos que lo estamos haciendo y hasta vamos más a allá de lo que necesitamos hacer”, dijo LaCivita, incluso cuando sugirió que otros temas serían más destacados para la mayoría de los votantes de Arizona este otoño.

“La elección se determinará en gran medida por los temas clave con los que la gran mayoría de los habitantes de Arizona tienen que lidiar todos los días, es decir: '¿puedo permitirme llevar comida a la mesa y alimentar a mi familia, y subirme a mi auto para ir al trabajo?'".

Pero los demócratas se apresuran a señalar que han ganado prácticamente todas las elecciones importantes en las que el aborto estuvo en la boleta desde la revocación de Roe v. Wade en junio de 2022.

Biden vs Trump: el presidente busca que el aborto decida Arizona

La campaña de Biden lanzó el jueves un comercial sobre el aborto en todo el estado en el que, según dijo, gastaría una cifra de siete dígitos, algo que tendría que ser confirmado por las empresas de monitoreo. Los nuevos anuncios se suman a una campaña publicitaria de 30 millones de dólares a nivel nacional que ya estaba en marcha, según el portavoz de la campaña de Biden, Kevin Muñoz.

En el nuevo anuncio, Biden vincula las restricciones al aborto en Arizona directamente con Trump.

“Tu cuerpo y tus decisiones te pertenecen a ti, no al gobierno, ni a Donald Trump”, dice Biden. "Lucharé como el infierno para recuperar tu libertad".

Video Arizona someterá a votación una enmienda constitucional para proteger el derecho al aborto

Más allá de la campaña publicitaria, está previsto que la vicepresidenta Kamala Harris aparezca en Arizona para resaltar la dedicación de los demócratas a la preservación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Incluso sin el fallo sobre el aborto de esta semana, los demócratas ya estaban apostando fuerte por Arizona este otoño.

El equipo de Biden está en camino de gastar más de $22 millones en publicidad en Arizona entre el 1 de abril y el día de las elecciones, según datos recopilados por la firma de seguimiento de anuncios AdImpact. Eso es mucho más que en otros estados indecisos como Wisconsin, Georgia y Nevada. Sólo Pennsylvania y Michigan están recibiendo más fondos de publicidad demócrata.

Mientras tanto, el equipo de Trump no gastará nada en publicidad en Arizona este mes y aún no ha reservado publicidad para las elecciones generales en el estado, según AdImpact.

Sin embargo, Trump sigue siendo optimista sobre el estado, que había respaldado a un candidato presidencial republicano en todas las elecciones desde 1996 antes de apoyar por estrecho margen a Biden en 2020. Señalan un cambio modesto entre los votantes hispanos, un grupo central de la coalición demócrata, que puede ser más abierto a apoyar a Trump.

Cómo el aborto puede marcar la elección al Senado en Arizona

Mientras tanto, los republicanos de Arizona todavía están empantanados por las luchas internas del partido, entre el aparato construido y nutrido por el fallecido senador John McCain y los leales al movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) de Trump.

La división llegó a un punto crítico en las primarias para gobernador de 2022, cuando Trump y sus aliados se alinearon con entusiasmo detrás de Kari Lake, quien contó con la oposición de los conservadores tradicionales y el establishment empresarial.

Lake ganó las primarias. Pero en lugar de tender puentes se jactó de haber “clavado una estaca en el corazón de la máquina McCain”. Desde entonces, ha hecho un esfuerzo más concertado entre bastidores para ganarse a sus críticos republicanos, con resultados mixtos.

Importante figura de MAGA que apareció en algunas quinielas como posible compañera de fórmula de Trump, Lake ahora se postula al Senado.

Al igual que Trump, se ha manifestado en contra del último fallo sobre el aborto, argumentando que es demasiado restrictivo. Pero hace dos años, Lake calificó la norma del aborto como “una gran ley” y dijo que estaba “increíblemente emocionada” de que siguiera en los libros, además de que predijo que “marcaría el rumbo a seguir por otros estados”.

Video Número de abortos en Estados Unidos aumenta pese a prohibiciones a nivel estatal, señala un estudio



El fallo le hizo el juego directamente a Gallego, su rival demócrata, quien ya había puesto el derecho al aborto en el centro de su discurso ante los votantes de Arizona.

"Creo que estábamos en camino de ganar esto", dijo en una entrevista. "Creo que lo que hace es centrar la atención de la gente en el derecho al aborto, que tal vez no lo consideraban lo más importante o uno de los temas principales".

Mientras tanto, Anzalone, el encuestador de Biden, advirtió a su partido contra el exceso de confianza.

“No va a ser fácil. Todas estas son carreras reñidas. No me estoy adelantando de ninguna manera", dijo sobre la pelea por Arizona este otoño. "Pero nos gusta la ventaja que tenemos allí".