Qué hay detrás del nuevo intento fallido de convertir el día de elecciones en feriado

¿Por qué el martes?

El Centro de Investigación Pew encontró que el 14% de quienes no votaron por el presidente en 2016 dieron como razón "un horario demasiado ocupado o conflictivo". Esta era la tercera razón más importante después de "no me gustaron los candidatos" con un 25% y "mi voto no haría diferencia" con 15%.