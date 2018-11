Estos son los problemas que enfrentaron los hispanos al momento de votar

Todo esto es un caldo de cultivo que atrae la desinformación y prácticas ilegales, sean intencionales o no, de supresión del voto. Estas elecciones de mitad de periodo no fueron la excepción.

Acoso racial

“Usted no es un ciudadano legal” y “si usted es un alien ilegal no puede votar” , fueron algunos de los comentarios que uso el hombre, según relató la funcionaria.

Cuestionar la ciudadanía

González por poco no puede votar porque le dijeron, erróneamente, que “los puertorriqueños no son ciudadanos y no pueden votar”, le contó a Univision Noticias.