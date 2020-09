Trump registró su marca en Cuba para concursos de belleza, casinos y campos de golf

La Casa Blanca y la Organización Trump no han comentado sobre el reporte de The Miami Herald.

En un comunicado, la campaña de Biden dijo que el informe del diario era “otro recordatorio de que, a pesar de sus promesas de no hacer negocios en Cuba hasta que la isla sea libre, Donald Trump mintió. No sirve a nadie más que a sí mismo y su palabra no sirve para nada. A Trump no le importa la libertad del pueblo cubano; solo se preocupa por ganar dinero, incluso si eso significa hacer negocios con los Castro".