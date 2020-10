"Tampoco te encuentro gracioso. Pero aun así el mundo entero se ríe de ti": respuesta de 'Borat' a las críticas de Trump

Si Donald Trump no consigue ganar las próximas elecciones presidenciales, el comediante británico Sacha Baron Cohen, apelando a su característico humor negro lleno de provocación, le ha hecho una oferta para el próximo año.

El pasado viernes, un grupo de periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One le preguntaron a Trump su opinión sobre la película. Y también sobre si estaba preocupado por las violaciones de seguridad en la Casa Blanca, después de que un video adicional mostrara a la actriz María Bakalova -que interpreta a la hija de Borat en la película - entrando en la residencia presidencial para entrevistar a Donald Trump Jr. mientras se hacía pasar por una periodista conservadora.

"No sé qué pasó", dijo Trump a los periodistas. "Pero hace años, ya sabes, (Baron) trató de estafarme y yo fui el único que dijo que no. Ese es un tipo falso y no lo encuentro gracioso (...) Para mí, es un asqueroso".