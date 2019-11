Sessions formaliza su candidatura para recuperar su antiguo escaño en el Senado, mostrando lealtad a Trump

"Cuando dejé el gabinete del presidente Trump, ¿escribí un libro para contarlo todo? No. ¿Salí en la CNN y ataqué al Presidente? No", dijo Sessions en un video en el que anuncia su regreso a la política. "Les diré por qué: en primera porque eso sería deshonroso, yo estaba allí para cumplir su agenda, no la mía, y en segunda porque el presidente está haciendo un gran trabajo...", recalca el exfiscal en su video de campaña.