Biden sugiere que sería más efectivo que Obama con la reforma migratoria (porque esta vez él sería el presidente)

"Seré el presidente de Estados Unidos, no el vicepresidente de Estados Unidos", dijo Biden al reiterar su promesa de que durante sus primeros 100 días de gobierno extenderá a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de regularizar su estatus.

La moderadora del debate Kristen Welker sorprendió a los candidatos y a la audiencia al formular una pregunta sobre política migratoria pese a que el tópico no figuraba en la agenda del debate que Trump y Biden sostuvieron en Nashville .

“Estamos trabajando muy arduamente para reunificarlos”, respondió el presidente, aunque el reporte indica que en algunos casos las autoridades no tienen manera de rastrear a los menores y que es posible que queden distanciados de sus padres para siempre.

"Los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres y separados y ahora ellos no pueden encontrar a más de 500 de esos padres enojados y esos niños están solos. No tienen donde ir, no tienen donde ir. ¡Es criminal, es criminal!”, dijo Biden.