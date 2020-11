"Estás despedido": manifestaciones de júbilo cerca de la Casa Blanca para decir adiós a Trump

Washington DC.- "Estás despedido". La oración con la que el mandatario Donald Trump solía eliminar a los participantes del programa televisivo 'The Apprentice' (El Aprendiz) fue la misma que le dedicaron este sábado algunos residentes del Distrito de Columbia.

Minutos después de que la agencia de noticias The Associated Press declarara al candidato demócrata Joe Biden como presidente electo, varias personas colocaron una pancarta con esa expresión sobre la cerca que desde hace días resguarda el perímetro de la Casa Blanca.

El convoy presidencial se topó con la multitud jubilosa al volver este sábado a la Casa Blanca después de que Trump jugara golf en una de sus propiedades ubicadas a las afueras de la capital, pero el jefe de estado decidió no comparecer ante los medios de comunicación.

Tal como lo ha hecho en cada elección desde que Zachary Taylor alcanzó la presidencia en 1848, The Associated Press declaró a Biden presidente electo con un alerta noticioso transmitido a las 11.25 am (hora del Este).