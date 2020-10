La novia de Trump Jr. fue acusada de acoso sexual por una asistente y Fox News pagó $4 millones para resolver el caso

Fox News le pagó quien fuera la asistente de la expresentadora Kimberly Guilfoyle más de 4 millones de dólares para evitar un juicio publico, después de que la empleada denuncio en 2018 graves acusaciones de acoso sexual en su contra, informó la revista The New Yorker .

La denuncia también alega que Guilfoyle le dijo a la asistente que "se sometiera a las demandas de favores sexuales de un empleado de Fox, la animó a acostarse con hombres ricos y poderosos", exigió que compartieran una habitación en viajes de negocios y "le pidió que durmiera en su apartamento", según The New Yorker .

Sin mala conducta laboral

Cuando abogados comenzaron a investigar acusaciones de conducta sexual inapropiada en la red, Guilfoyle supuestamente trató de comprar el silencio de su asistente, informó The New Yorker, citando a personas familiarizadas con el borrador de la denuncia del asistente.

En una declaración a The New Yorker, Guilfoyle dijo "en mi carrera de 30 años trabajando para la Oficina del Fiscal de Distrito de [San Francisco], la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles, en los medios de comunicación y en la política, nunca he participado en ninguna mala conducta en el lugar de trabajo. Durante mi carrera, he servido como mentora de innumerables mujeres, con muchas de las cuales sigo siendo excepcionalmente cercana hasta el día de hoy".