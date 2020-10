En estas elecciones Texas se parece a Florida: ni Biden ni Trump son claros ganadores, indica encuesta de Univision Noticias

De inclinarse por los demócratas los tejanos, sería un hito histórico, pues no ganan el estado desde 1976, y en ese eventual triunfo los latinos pueden ser la clave.

En los cuatro estados el voto hispano favorece ampliamente a Joe Biden, aunque el presidente Donald Trump ha logrado mantener un apoyo importante de la comunidad latina (en particular en Florida , donde un 37% de los hispanos dijo haber votado ya o va a votar por la reelección de Trump).

Texas

Florida

Al igual que en los otros estados donde se realizaron las encuestas, el coronavirus es la mayor preocupación de los votantes (53%). Un 57% desaprueba la forma en que Trump ha manejado el problema, un 34% no ha recibido cheque del gobierno y un 81% teme que se pueda enfermar.

Pennsylvania

Arizona

Es menor, incluso, a la hora de respaldar a Mark Kelly, candidato demócrata al Senado (52%). Éste, sin embargo, cuenta con la mitad del voto de los blancos no hispanos, y con la mayor parte del voto de las minorías, lo que le permitía una cómoda ventaja entre los encuestados (51% a 39%) frente a la republicana Martha McSally.

Metodología: Univision Noticias realizó una encuesta nacional y cuatro encuestas estatales en Arizona, Florida, Texas y Pennsylvania. Las encuestas se implementaron del 17 al 25 de octubre de 2020. Para la encuesta nacional latina, realizada en alianza con UnidosUS/SOMOS , 2,608 votantes latinos registrados completaron la encuesta y contiene un margen de error de +/- 2.21. Las encuestas estatales contienen un MOE no ajustado de 3.64 en PA y AZ, y 3.56 en FL y TX con total completado en TX = 758, PA = 723, AZ = 725, FL = 743. Las encuestas estatales contienen sobremuestras latinas de n = 401 para PA y TX, y n = 402 para FL y AZ. El MOE para la porción latina en cada estado es +/- 4.89.

La encuesta de Arizona se comisionó a través de una asociación entre Univision Noticias y el Center for Latina/os and American Politics Research (CLAPR) de la Universidad Estatal de Arizona. La encuesta de Texas se comisionó a través de una asociación entre Univision Noticias y el Center for Mexican American Studies de la Universidad de Houston.