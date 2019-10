Julián Castro se retirará de la contienda demócrata si no recauda $800,000 en 10 días

La carrera del único precandidato demócrata latino a la Presidencia podría acabar a fin de mes. Según advirtió el propio Julián Castro en un mensaje en su cuenta de Twitter, si no logra reunir $800,000 en los próximos días tendrá que renunciar a sus ambiciones a la Casa Blanca.

"Estoy profundamente orgulloso de esta campaña histórica y valiente que hemos construido. Pero este es un momento crítico. Si mi campaña no logra reunir $800,000 hasta el 31 de octubre, será silenciada para siempre . Ayúdanos a seguir luchando", escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que añade un enlace a su web de donaciones.

De no conseguir ese objetivo, dice su campaña, Castro no podrá estar el próximo 20 de noviembre en el debate de Georgia y abandonará la carrera a la Casa Blanca.

Una campaña sin PACs ni lobistas



"Él dice lo que cree y es consecuente con ello aunque no sea popular y especialmente si no lo es", afirma la jefa de campaña. "Porque cuando lo correcto no es popular es cuando más se necesita su voz. Pero ahora estamos en peligro de perder esa voz", lamenta.