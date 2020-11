El enorme aporte de Stacey Abrams en el histórico avance demócrata en Georgia

Apoyo popular

Durante una intervención en un acto público en la pasada campaña electoral, ella misma recordó que cuando tuvo un tiempo extra en sus manos después de 2018, "decidí que me concentraría en dar una pelea justa en favor de la democracia”.

Sin embargo, Abrams canalizó todo su empuje en la campaña electoral en favor de Biden y Harris. Así se pudo ver en un discurso de cierre de campaña el pasado 1 de noviembre en el condado de Gwinnett, Georgia, donde alentó a sus seguidores a no temer a sus adversarios.

"Sabemos a lo que nos enfrentamos esta vez. Sabemos cómo es el derecho a votar en el estado de Georgia. Sabemos lo que es tener líderes que quieren escuchar nuestras voces y quieren tomar las decisiones correctas. Así que no temamos cuando escuchemos las mentiras, no caigan en pánico cuando les digan que no vamos a ganar", sostuvo.