Director de marca Goya no se disculpa por elogiar al presidente Donald Trump

“Puedes hablar bien o elogiar a un presidente pero no puedes - - cuando me llamaron para ser parte de la comisión para ayudar en cuanto a economía y prosperidad educativa y hacer un comentario positivo, de pronto eso no es aceptable”, dijo Unanue. “No me disculpo por decir específicamente - - cuando te llama el presidente de Estados Unidos, vas a decir, ‘¿No, lo siento, estoy ocupado. No, gracias?’ Yo no dije eso a los Obama y no dije eso al presidente Trump”.