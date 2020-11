Critican a Barr por ordenar a fiscales federales investigar presuntos delitos electorales mientras Trump se rehúsa a admitir su derrota

Los críticos coinciden en señalar que si bien no revertirá la victoria obtenida por el demócrata Joe Biden , la instrucción de Barr debilita la independencia que el Departamento de Justicia ha mantenido históricamente respecto a la Casa Blanca . Y, de forma más específica, la práctica habitual de ese despacho de esperar a que los escrutinios electorales fuesen certificados para no influir en el resultado.

Stephen I. Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Texas, dijo al diario The New York Times que emitir ese memorandum "cuando no hay tales evidencias, y cuando la estrategia clara del presidente es deslegitimar los resultados de una elección correcta, es uno de los actos más problemáticos que he visto en mi vida".