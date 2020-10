Cómo aparecieron las urnas de votación “no oficiales” en California y por qué podrían enfrentar la ley los responsables de instalarlas

“Engañar a los votantes está mal, independientemente de quién lo haga (...) Los partidos políticos y las campañas pueden participar en los esfuerzos para sacar el voto, pero no pueden violar la ley estatal. Los buzones de entrega no oficiales y no autorizados en cuestión violan la ley estatal y ponen en peligro la seguridad de las boletas de los votantes", precisó.