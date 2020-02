Buttigieg le responde al conservador Limbaugh: "Amo a mi esposo y no voy a aceptar sermones sobre valores familiares"

"Amo a mi esposo y le soy fiel", dijo este domingo el demócrata de 37 años en el programa del canal CNN, 'State of the Union'. "En el escenario, nosotros usualmente solo nos abrazamos, pero lo amo muchísimo y no voy a aceptar sermones sobre valores familiares como los de Rush Limbaugh", agregó el joven exalcalde de South Bend que aspira a convertirse en el primer candidato gay de uno de los grandes partidos.