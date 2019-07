Biden se retracta de sus alabanzas a congresistas supremacistas y pone a Obama como su mejor carta de presentación

“¿Estaba equivocado hace unas semanas por de alguna manera dar la impresión a la gente que estaba alabando hombres a quienes exitosamente me opuse una y otra vez? Si, lo estaba. Lo lamento y me disculpo por cualquier dolor o malentendido que eso pueda haberle causado a alguien”, dijo Biden durante un evento de campaña ante una audiencia mayoritariamente negra en Sumter, Carolina del Sur.

.

“Pero, ¿debería esa equivocación definir 50 años de mi historial de lucha por los derechos civiles y la justicia racial en este país? Espero que no, creo que no. Eso simplemente no es una evaluación honesta de mi historial. Dejaré que mi historial y mi carácter se presenten por sí mismos y nos sean distorsionados o manchados”.