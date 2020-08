Biden no viajará a la Convención Demócrata a aceptar la nominación

Joe Biden no viajará a Milwaukee para aceptar la nominación del Partido Demócrata durante la convención nacional.

Las autoridades sanitarias de Wisconsin indicaron a los organizadores de la convención demócrata que los oradores del evento no deben viajar a Milwaukee debido a la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, la candidata a vicepresidenta tampoco viajará.



“Tras consultas continuas con funcionarios sanitarios y expertos, quienes subrayaron el deterioro de la pandemia del coronavirus, el Comité para la Convención Nacional Demócrata anunció hoy que los oradores para la Convención Nacional Demócrata 2020 ya no viajarán a Milwaukee, Wisconsin, para no poner en riesgo la salud de nuestra ciudad anfitriona y la de los equipos productores, de seguridad, socios comunitarios de la convención, periodistas y otros necesarios para celebrar el evento", dijeron los organizadores en un comunicado publicado por el diario The Washington Post.