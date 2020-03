Biden es el favorito para ganar las primarias de este martes pero ¿será suficiente para asegurar la nominación?

Las primarias de este martes en Florida, Arizona e Illinois serán decisivas para impulsar o finalizar la campaña de Bernie Sanders y Joe Biden . Por ahora, el ex vicepresidente parece tener la ventaja en esta ronda. Sin embargo, aún no está claro cuál será el impacto que el efecto del coronavirus causará en la participación electoral.

“Si tiene el virus, será doloroso. No se preocupe por el costo en este momento, porque estamos en medio de una emergencia nacional", aseguró Sanders.

"Espero que los gobernadores escuchen a los expertos en salud pública, y lo que están diciendo es que usted acaba de indicar que no queremos reuniones de más de 50 personas. Estoy pensando en algunas de las personas mayores sentadas detrás de los escritorios, registrando personas, haciendo todo eso. ¿Tiene mucho sentido? No estoy seguro de que lo tenga", comentó Sanders dos días antes de que redujeran esas restricciones a grupos de no más de 10 personas.